Izašli su novi detalji o poludjelom vozaču (53) iz Liverpoola: Čak 65 osoba je završilo u bolnici

Vozač automobila koji se u ponedjeljak za vrijeme pobjedničke parade Liverpoolovih nogometaša, zabio u gomilu ljudi, bio je pijanom stanju i pod utjecajem droga, objavila je britanska policija. Pedesettrogodišnji muškarac iz područja Liverpoola uhićen je zbog sumnje na pokušaj ubojstva, opasnu vožnju i vožnju pod utjecajem droga. Policija Merseysidea ne tretira ovaj horor kao teroristički čin, navodi se.

U napadu je ozlijeđeno 65 osoba, uključujući četvero djece, a još 11 osoba ostat će u bolnici na daljnjem liječenju i u stabilnom su stanju.

"Još 11 osoba ostaje u bolnici na daljnjem liječenju. Svi su u stabilnom stanju i drago mi je reći da se čini da se dobro oporavljaju," istaknula je pomoćnica načelnika policije Jenny Sims za britanske medije.

"Želim iskoristiti priliku kako bi odala počast hrabrim pripadnicima hitnih službi koji su se na mjestu jučerašnjeg incidenta našli u roku od nekoliko sekundi. Nakon tako šokantnog incidenta, odmah su potrčali prema izuzetno neizvjesnoj i potencijalno opasnoj situaciji u nastojanju da zaštite javnost i kolege iz hitnih službi od ozljeda. Opsežna istraga o točnim okolnostima incidenta je u tijeku i i dalje molimo ljude da ne nagađaju o okolnostima incidenta i da se suzdrže od dijeljenja uznemirujućeg sadržaja na internetu," dodala je.

Glavna nadzornica policije Karen Jaundrill je istaknula kako policija postiže značajan napredak u istrazi.

"Želim uvjeriti javnost da detektivi postižu značajan napredak dok nastojimo utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog strašnog incidenta i privesti odgovornu osobu pravdi. Imamo ukupno 65 potvrđenih žrtava, od kojih su mnoge zahtijevale bolničko liječenje. U tijeku je daljnji rad na identifikaciji drugih pogođenih osoba," kazala je na konferenciji za novinare.

Policija vjeruje da je vozač koji se sinoć zabio u gomilu u središtu Liverpoola pratio kola hitne pomoći koja su išla pomoći osobi koja je imala srčani udar. Otkrilo se i kako je poznati indijski restoran ulične hrane korišten kao centar za trijažu ozlijeđenih nakon incidenta. Jedan član hitne službe rekao je za Sky News kako je lokalno osoblje "učinilo sve što je u njihovoj moći da nam pomogne.

"Nismo mogli tražiti više od njih. Pomagali su ozlijeđenim osobama, pružali pomoć hitnim službama i bili su na raspolaganju cijelu noć kako bi pomogli gdje su mogli. Heroji," kazao je.

Oglasio se i kralj Charles koji je 'šokiran i ožalošćen'. Rekao je da su on i kraljica Camilla bili "duboko šokirani i ožalošćeni kada su čuli za strašne događaje". Bivši kapetan Liverpool Steven Gerrard napisao je na Instagramu kako je bio "šokiran i zgrožen".

"Šokiran sam, zgrožen i ožalošćen incidentom kojem smo svi svjedočili u našem gradu sinoć. Moje misli i molitve su uz sve uključene ljude i njihove obitelji," poručio je.

"Užasnut sam, ožalošćen i duboko šokiran. Naša himna 'Nikad nećeš hodati sam' nikada nije bila relevantnija. Cijela obitelj Liverpoola je uz vas," javio se i legendarni bivši igrač i menadžer "Redsa" Kenny Dalglish.

Nijemac Jurgen Klopp, koji je vratio "Redsima" prijašnju slavu, istaknuo je kako su njegove misli "sa svima pogođenima ovom tragedijom", u poruku "You never walk alone." Everton, veliki gradski suparnik Liverpoola, objavio je da će "od srca podržati sve pogođene tragedijom koja je pogodila naš grad".