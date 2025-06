Ivanu Perišiću prijeti najgori scenarij! Vrijeme curi, mogao bi doživjeti nešto čemu se nije nadao

Dolazak Hansija Flicka na klupu Barcelone pokrenuo je lavinu medijskih nagađanja o potencijalnim pojačanjima, a jedno se ime uporno ističe kao izričita želja njemačkog stratega – Ivan Perišić. Flick, koji je s Perišićem uspješno surađivao u Bayernu tijekom sezone u kojoj su osvojili sve što se moglo osvojiti, vidi hrvatskog veterana kao ključan dio slagalice za novu sezonu. Njegovo iskustvo u svlačionici punoj mladih talenata, nevjerojatna taktička polivalentnost koja mu omogućuje igranje na pozicijama krilnog napadača i beka, te status slobodnog igrača čine ga idealnom, niskorizičnom prilikom na tržištu. Flick cijeni njegovu profesionalnost i natjecateljski duh, opisujući ga kao "rođenog pobjednika" koji bi podigao razinu konkurentnosti u napadu i donio pobjednički mentalitet. Perišićeva motivacija je neupitna; unatoč 36 godina na leđima, žarko želi igrati na najvišoj razini kako bi se pripremio za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, što je dodatni argument koji ide u prilog njegovom angažmanu.

Međutim, dok Flick lobira, vrijeme neumoljivo teče. Perišić se nalazi u nezavidnoj situaciji jer na stolu ima konkretnu ponudu za produljenje ugovora od PSV-a, kluba u kojem je prošle sezone briljirao i osvojio naslov prvaka Nizozemske. Nizozemci su mu ponudili dvogodišnji ugovor i traže konačan odgovor do 30. lipnja, datuma kada započinju pripreme za novu sezonu. Suočen s pritiskom, Perišić je, prema izvještajima španjolskih medija, odlučio uzvratiti istom mjerom i postavio je ultimatum Barceloni: ili će ga dovesti do istog datuma ili on okreće novu stranicu. Spreman je i na značajno smanjenje plaće kako bi odjenuo dres katalonskog ponosa, no njegovo strpljenje ima granicu. Saga je time dobila dramatičan zaplet u kojem sve strane moraju donijeti odluku u idućih nekoliko dana.

Glavni razlog Barcelonine neodlučnosti i odgode transfera leži u imenu Nico Williams. Mladi i eksplozivni krilni napadač Athletic Bilbaa apsolutni je prioritet sportske direkcije i predsjednika Joana Laporte. Iako su navodno već postigli dogovor o osobnim uvjetima s igračem, Barcelona mora pronaći način kako aktivirati njegovu otkupnu klauzulu koja s porezima iznosi oko 60 milijuna eura, što je ogroman financijski izazov za klub. Svi resursi i pregovarački kapaciteti trenutno su usmjereni na taj posao, zbog čega je Perišić, zajedno s Marcusom Rashfordom, stavljen na listu čekanja kao svojevrsni "plan B". Hrvatski reprezentativac tako ne ovisi o vlastitim pregovorima, već o ishodu potpuno druge transferne operacije, što njegovu poziciju čini iznimno neizvjesnom.

Dilema pred Perišićem je ogromna i svaka odluka nosi značajan rizik. S jedne strane, PSV mu nudi sigurnost, dvogodišnji ugovor i status ključnog igrača u momčadi koja će igrati Ligu prvaka. S druge strane, poziv Barcelone je prilika koja se pruža jednom u karijeri, kruna impresivnog nogometnog puta. Bivši suigrač iz Intera i nekadašnji branič Barçe, Martin Montoya, ne dvoji da bi Perišić bio pun pogodak. "On je zvijezda i sjajno bi se prilagodio. Super je dobar na oba krila, moćan u igri jedan na jedan, strijelac i asistent. Donio bi kvalitetu jer je i super brz", izjavio je Montoya, naglasivši i njegovu spremnost na obavljanje obrambenih zadataka. Ipak, uloga u Barceloni bila bi bitno drugačija – vjerojatno bi potpisao na godinu dana i bio bi važna, ali ipak rotacijska opcija.

Ovakvo kockanje i čekanje poziva s Camp Noua moglo bi skupo koštati Perišića. Njegovo oklijevanje da prihvati ponudu PSV-a moglo bi "ohladiti" interes nizozemskog prvaka, koji bi se, umoran od čekanja, mogao okrenuti drugim rješenjima na tržištu. Ukoliko transfer Nica Williamsa u Barcelonu na kraju bude realiziran, Perišić bi se mogao naći u situaciji da su mu se jedna vrata zatvorila, a druga nikada nisu ni otvorila, ostavljajući ga bez kluba na početku pripremnog perioda.