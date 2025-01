Islanđanin na klupi Hrvatske: Ovo je čarobna večer, ne pamtim ovakvu utakmicu

NAKON LUDE ZAVRŠNICE

Duvnjaka preplavile emocije: 'Otići ću sretan i ponosan. Dečki su predivni, nadam se medalji'

"Imamo veliku prednost što igramo doma. To izvlači zadnji atom snage. Mislim da nitko nije zdrav. To je bolnica na kraju grada. Svi trče na jednoj nozi. To je karakter", kazao je kapetan hrvatske reprezentacije