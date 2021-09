Igrao je stopera u Zrinjskom, a sada odveo zagrebaše do finala

Filip Vistorop (23) bio je jedan od najzaslužnijih što su se rukometaši PPD Zagreba plasirali u finale završnog turnira SEHA Gazprom lige. Odigrao je jednu od svojih najboljih utakmica, postigao osam pogodaka kao srednji vanjski, a takav učinak ima malo koji organizator igre. Primjerice, na drugoj strani Stanislav Skube, srednji vanjski Meškova, postigao je pet pogodaka, od čega jedan iz sedmerca. U raspucavanju (38:37) nije sudjelovao, ali da nije bilo njegovih pogodaka, “plinari” vjerojatno ne bi ni došli u situaciju da izvode sedmerce za konačnu pobjedu.

Igrao stopera u Zrinjskom

– Mogu reći da mi je ovo sigurno najbolja utakmica u dresu PPD Zagreba. Sličnu sam odigrao za juniorsku reprezentaciju Hrvatske kada smo u polufinalu Svjetskog prvenstva pobijedili Portugal. Znam da svi čekaju da ovako igram u kontinuitetu. Mogu samo obećati da ću se maksimalno potruditi da tako i bude, a to se može samo radom, radom i radom – kaže Vistorop.

Rođeni ste u Mostaru i odmalena ste u sportu?

– Šest godina igrao sam nogomet za Zrinjski. Bilo je tu puno ozbiljnih utakmica. Mislim da sam dogurao do kadeta. Igra sam na mjestu stopera jer sam nekako bio najviši u generaciji.

Je li u toj generaciji bio netko od danas poznatih nogometaša?

– Koliko znam, nije.

Kako ste se odlučili za rukomet?

– Iz meni nejasnog razloga jednostavno sam prestao trenirati nogomet. Igrao sam ga samo rekreativno, na školskom igralištu s prijateljima. Onda sam jednom prilikom otišao na rukometni trening i taj sport mi se dopao i tako sam ostao. Dugo sam igrao za Zrinjski, a onda sam jedne godine prešao u Metković. No tamo sam se zadržao tek jednu sezonu. Nedostajala mi je kuća, obitelj, brat i sestra. U početku sam svaki dan putovao iz Mostara u Metković na treninge. Onda sam bio tamo u domu, no na kraju sam se vratio u Zrinjski. U to vrijeme u klub su ušli neki sponzori, postalo je sve to nekako ozbiljno i odigrao sam dvije ozbiljne sezone u Premijer ligi b, kao jedan od najmlađih srednjaka.

Onda je došao poziv PPD Zagreba?

– Da, jako me iznenadio. Naravno da nisam puno razmišljao. Nakon završetka srednje škole uputio sam se u Zagreb i tu živim već četiri godine.

U četiri godine upoznali ste svaku ulicu u Zagrebu?

– Dobro, nisam baš svaku, ali se na Trešnjevci, gdje živim, jako dobro snalazim – istaknuo je Filip.

Živi sam, ali ovo ljeto mu je došla djevojka.

– Nadam se da će ostati u Zagrebu. Trenutačno traži posao – veli Filip.

U slobodno vrijeme najčešće voli igrati igrice na računalu.

– Ima nas nekoliko u klubu koji igramo online igricu Warzone. To nam dođe da se malo opustimo od treninga i rukometa. No ne provodimo sate i sate pred kompjutorom. Tek sat-dva, ne više. Ipak su treninzi svaki dan, neki put i dvaput. Volim se prošetati, a za druge aktivnosti baš i nemam puno vremena.

Studij?

– Ništa, odlučio sam profesionalno igrati rukomet. To je moj posao – naglasio je Vistorop.

Juniori koji su osvojili svjetsko srebro danas imaju velike minutaže u svojim klubovima. Jaganjac, Godec, Mileta i Pribanić su u Nexeu, Šarac u Göppingenu, Martinović u Hannoveru, Račić u Aixu, Srna i vi u PPD Zagrebu.

– Da, sjajna generacija. Šteta što u finalu protiv Francuza nije više bilo snage. Iscrpile su nas sve prijašnje utakmice – dodao je Filip.

Iz vanjske linije Jaganjac, Šarac i Martinović ustalili su se već i u seniorskoj reprezentaciji. Kada vas možemo tamo očekivati?

Veszprem prejak, ali...

– Bio sam u seniorskoj reprezentaciji kada smo igrali protiv Španjolaca u Kupu nacija. Konkurencija na srednjem vanjskom još je prejaka da bih mogao računati da ću zaigrati, primjerice, na sljedećem Europskom prvenstvu. Tu su Cindrić, Karačić, Duvnjak, Pavlović. Nema veze, strpljivo čekam svoj red – rekao je Filip.

Ako budete igrali kao protiv Meškova, onda bi vas izbornik Hrvoje Horvat mogao jako brzo pozvati?

– Vidjet ćemo. Na meni je da se trudim, da ovako igram što češće pa će sve doći na svoje mjesto – skromno kaže ovaj Mostarac.

Kako danas protiv Veszprema koji je prepun rukometnih zvijezda – Manaskov, Štrlek, Omar, Corrales, Nenadić, Maqueda, Cupara, Nilsson, Marguč, Blagotinšek, Mahe, Lekai...

– Naravno da su oni favoriti. Mi ćemo dati sve od sebe. Šteta što nismo kompletni. Srna sigurno neće igrati, Hrstić također, a vidjet ćemo hoće li Obranović moći. U svakom slučaju ova utakmica bit će nam sjajna provjera uoči početka Lige prvaka – zaključio je Vistorop.