Igraj Luka, sruši Dance, i ispuni svoje snove!

Imao sam nepunih 13 godina dok je Hrvatska blistala u Francuskoj. Budući da je moja obitelj zbog rata izbjegla iz Zatona kraj Obrovca u Zadar, prvo smo se smjestili u hotel Kolovare pa u Iž. I tu, u Ižu, mi klinci zaposjeli smo dvoranu s televizorom u prizemlju te po cijele dane nestrpljivo čekali kad će prijenosi iz Lensa, Nantesa, Bordeauxa, Pariza. Otac Stipe i stric Željko s velikom skupinom odraslih dežurali su malo dalje. Stvarno je bilo nezaboravno.

Ja sam tada već šestu sezonu bio registriran za zadarski podmladak, o nogometu i nogometašima sam znao dosta, iako niti jednog nisam poznavao. Normalno da sam ludovao kod svakog našeg pogotka, a od vriske brojnih navijača ništa se nije čulo u našem skromnom hotelu. Nisam pratio samo susret s Nizozemcima - zbog ljetnog kampa boravio sam u Poreču pa smo broncu proslavili u pravom sportskom društvu. Vjerovao sam u naše, u kvalitetu te velike generacije. U to vrijeme nisam se usudio pomišljati da ću biti reprezentativac, premda bih sebe ulovio u maštanju: ‘Kad bih ja barem tako!’

Završno je ovo poglavlje knjige ‘Bronca ‘98.’ autora Branka Stipkovića, u kojemu kapetan hrvatske reprezentacije, 32-godišnji Luka Modrić, evocira sjećanje na najveći uspjeh hrvatskog nogometa i sanjari o slavi nekadašnjih perjanica reprezentacije.

Četiri stepenice do raja

Dvadeset godina kasnije, kada Šukerova igračka slava još nije potamnila, a Ćirina vitalnost, originalnost i britkost još ne gube oštrinu, Luka Modrić nalazi se samo četiri stepenice pred vratima raja, pred najvećom, najvažnijom utakmicom koju je ikada igrao. Osmina finala Svjetskog prvenstva s Hrvatskom, kada u njega kao u Boga gleda cijela nacija, koja ne priznaje ništa osim prvoga mjesta, veća je i od Clasica s Barcelonom i od svih Modrićevih finala Lige prvaka. Utakmica u kojoj naprosto nema pravo podbaciti, upravo onakva o kakvoj je sam Modrić maštao u opskurnom Ižu. U kojoj se, pred očima cijeloga svijeta, igra za – Hrvatsku!

Kakva uopće može biti Modrićeva reakcija pod takvim strahovitim pritiskom i megalomanskim očekivanjima? I jesu li njegove izvedbe protiv Nigerije i Argentine bile njegov vrhunac?, pitali smo trenera koji je prvi postavio Modrića u igri u seniorskoj utakmici.

- Modrić protiv Danske neće biti dobar kao protiv Nigerije i Argentine, on će biti – još bolji! To je u njegovoj prirodi; što je izazov veći, on je sve jači, bolji, moćniji, odlučniji – kazao nam je Stjepan Deverić, čovjek koji je Modrića prije petnaest godina vodio u mostarskom Zrinjskom, i dodao:

- Luku sam dobio u ruke kada je imao 18 godina, i već tada, mlad, zelen, krhak, nikada se nije skrivao na terenu. Trebinje, Tuzla, Zenica..., njemu je bilo svejedno, nikoga se i ničega nije bojao i uvijek je želio biti najbolji. I to je njegova najveća nogometaška vrijednost; njemu je svaka utakmica ista; ova s Dancima jednako kao ona prva u Zrinjskom. On je nogometaš koji jednostavno ne može podbaciti.

Da, sve ovisi o Luki

Ovisi li plasman Hrvatske u četvrtfinale samo o Modriću?

- On je naš najbolji igrač i da, samo o njegovom raspoloženju ovisi naša igra – dodao je Deverić, koji je također bio sudionik Svjetskog prvenstva, 1982. godine u Španjolskoj.

Luka Modrić treći će put u karijeri nastupiti za Hrvatsku u eliminacijskoj fazi velikoga natjecanja: 2008. godine protiv Turske i 2016. godine protiv Francuske bio je šokantno poražen i razočaran, ali, kako je napisao veliki Maksim Gorki, književnik rođen u Nižnij Novgorodu, ‘što je čovjek okusio više gorčine, to žešće čezne za slatkim’.

Stoga kapetan Luka Modrić kreće u boj protiv Danaca motiviraniji i spremniji nego ikada. Ništa ne može narušiti njegovu odlučnost i sabranost u ključnim trenucima.

U karijeri je odigrao ‘mali milijun’ nezaboravnih predstava; s Dinamom je rušio Hajduk na Poljudu i Ajax u Amsterdamu, za Real Madrid zabijao je na Old Traffordu i nanizao četiri Lige prvaka, ali sve te utakmice, svih petnaest godina Modrićeve blistave karijere, stat će u samo jednu – protiv Danske u Nižnji Novgorodu.

Igraj Luka, kao da ti je zadnja, i ispuni svoje snove!