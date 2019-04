Ideš, Dejane! Klopp otkrio zašto se ne može prestati diviti Lovrenu

Jürgen Klopp održao je ovaj tjedan lakši medijski trening. Novinari televizijskog programa Soccer AM nagovorili su ga da odgovara na pitanja često postavljana na Googleovoj tražilici, a u jednom se od odgovora dotaknuo i hrvatskog reprezentativca Dejana Lovrena.

Naime, upitan koliko jezika govori, njemački je strateg pojasnio da se sjajno snalazi sa svim dijalektima na materinjem jeziku, da mu dobro ide engleski, te da nešto malo 'parla' i francuski.

- Volio bih da znam govoriti više jezika, primjerice španjolski, ali ga doista nemam sada vremena učiti. Ali da čujete Lovrena! Nemam pojma koliko taj jezika govori. Znam da fantastično zna hrvatski, njemački, engleski, francuski, a mislim da govori čak i španjolski...

Lovren se doslovno sa svakim suigračem bez problema sporazumijeva, i to vrlo tečno ma na kojem jeziku s njim započeli razgovor - ispričao je Klopp i uz uzrečicu 'What the heck?' prisnažio da je fasciniran poliglotstvom hrvatskog braniča.

