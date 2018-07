Zlatan Ibrahimović stigao je 500. gola u karijeri.

Dogodilo se to u remiju 2:2 Los Angeles Galaxyja i DC Uniteda.

Šveđanin je spektakularno zabio već u 5. minuti. Galaxy je u 25. minuti imao već 2:0 kada je zabio Pontius.

No, to im nije bilo dovoljno za pobjedu jer su gosti golovima Stiebera u 26. i Mattocksa u 85. minuti stigli do boda.