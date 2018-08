Ibrahimović izabrao gol karijere: To im je 'poklon' za čitav život

Zlatan Ibrahimović uskoro bi trebao doći do velikog jubileja u karijeri - 500. gola u karijeri.

Bio je povod da izabere najljepši gol koji je zabio u karijeri, a između mnogih majstorija odlučio se za onu u dresu Švedske protiv Engleske.

- Postigao sam mnogo golova koje će ljudi pamtiti, ali onaj koji se nikad neće zaboraviti je gol protiv Engleske koji sam dao škaricama. Podbadali su me Englezi, bili bezobrazni pa sam im podario 'poklon' za cijeli život - otkrio je Ibra.

