Huligani pretukli nesretnog navijača do smrti: Srušili ga na tlo i nastavili divljački udarati

Navijačko nasilje nije više "rezervirano" samo za Europu i Južnu Ameriku, preselilo se i na Sjedinjene Američke Države, što smo imali prilike spoznati na jako tragičan način.

Naime, nakon utakmice polufinala srednjoameričke Lige prvaka između Philadelphia Uniona i Club Americe iz Meksika (0:2) u Philadelphiji, došlo je do sukoba dviju navijačkih skupina i jedan je 28-godišnjak ubijen.

Riječ je o pristaši meksičkog kluba, a fatalnu ozljedu zadao mu je zasad nepoznati počinitelj tako što ga je udario metalnim poklopcem kante za smeće po glavi.

Foto: Mitchell Leff/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL MLS: D.C. United at Philadelphia Union Jul 17, 2021; Chester, Pennsylvania, USA; Philadelphia Union midfielder Alejandro Bedoya (11) reacts after scoring a goal against D.C. United in the first half at Subaru Park. Mandatory Credit: Mitchell Leff-USA TODAY Sports Mitchell Leff

Ni to nije bilo dovoljno, dok je bespomoćno ležao, uključio se ostatak huligana i nastavio ga udarati. Brzo su se razbježali, ali kamere bi trebale pomoći u njihovoj identifikaciji.

Do okršaja je došlo nakon što su navijači domaće momčadi ugledali oko dva sata ujutro u jednom restoranu meksičke kako slave prolaz u finale (ukupno 4:0). Osim nesretnog 28-godišnjaka, s teškim su ozljedama u bolnici završila još dva navijača.

