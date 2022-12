Hrvatski zet i bivši Dinamovac otkriva za koga će navijati u polufinalu: Pokazali ste da imate m*da!

U Argentini se jučer dugo spavalo, Argentinci su ludo proslavili pobjedu svoje reprezentacije nad Nizozemskom u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Nije to bila laka večer za njih, strepili su 120 minuta i na kraju su prošli jedanaestercima. I sad će se u polufinalu sudariti s još jednom momčadi koja je imala mirnoću u tom raspucavanju, sučelit će se s Hrvatskom za ulazak u veliko finale.

Tako ujutro nakon utakmice Argentine i Nizozemske dugo nismo mogli dobiti Luisa Ibaneza, srčanog Argentinca koji je dobar dio svoje karijere proveo u Dinamu, oženio se Zagrepčankom, no sad uživa u suncu u Buenos Airesu. Bar ima pravi, ljetni doživljaj Svjetskog prvenstva, kad se igra u uobičajenom terminu, onda nije tako lijepo, ljetno vrijeme u Argentini koja se tada uglavnom kupa u kiši kao mi ovih dana.

Ovdje su svi na ulicama

Duga je bila noć nakon pobjede Argentine?

Uh, stvarno je, slavilo se stvarno dugo u noć, ali pred Argentinom je još jako puno posla. Igramo protiv moje druge države, protiv Hrvatske koja je jedna od najboljih. Bit će to dobra utakmica jer obje reprezentacije vole igrati, igraju po travi, ne nabijaju duge lopte, žele se nadigravati – javio nam se Ibanez iz Buenos Airesa i dodao:

- Ma više se slavila pobjeda Argentine nego poraz Brazila od Hrvatske, ali naravno da je bilo i veselja što je Brazil izgubio od Hrvatske.

Kakva je sada atmosfera u Argentini, je li zavladala euforija?

- Ma sjajno je. Zante, ja još nisam sve ovo doživio. Stalno sam bio negdje vani, izvan Argentine i nisam mogao ovdje doživjeti Svjetsko prvenstvo. Ovdje je prava ludnica, u svim gradovima su ulice pune ljudi i ovo je za mene poseban doživljaj.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 26.10.2014., stadion u Maksimiru, Zagreb - MAXtv 1. HNL, 13. kolo, GNK Dinamo - NK Osijek. Marin Glavas, Luis Ibanez."nPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL

A sad Argentini slijedi Hrvatska. Kažete da su to vaše dvije države, za koga ćete navijati, tko će u finale?

Uvijek sam bio iskren i iskreno ću reći da ću navijati za Argentinu. Prije svega želim naslov svjetskog prvaka zbog Messija, volio bih da on to osvoji, a i Argentina je moj država. No, ako izgubi od Hrvatske. Neće mi biti žao. Eto bio sam u Rusiji na utakmici Hrvatske i Argentine i gledao tu 3:0 pobjedu Hrvatske, bio sam i tada spreman na bilo koji rezultat, na bilo čije slavlje jer to su dvije države koje su mi dale sve u životu – priča nam Ibanez koji je dodao:

- Želio bih Argentinu u finalu, ali ako mora izgubiti onda će mi biti najmanje žao ako izgubi od Hrvatske.

Što je prednost Argentine, a što Hrvatske u tom polufinalu u utorak?

- Prednost Argentine su njeni navijači, to što ovi naši 'luđaci' rade u Kataru je čudo, cijeli svijet priča o tome. Ma, znao sam da će biti tako, jer želio sam ići u Katar, ali ulaznice za utakmice Argentine bile su jako brzo rasprodane, više nisam mogao doći do njih. Naši tamo sjajno navijaju, to je navijanje kakvo se inače može vidjeti na utakmicama u Argentini. A prednost Hrvatske je vezni red koji je sjajan. I ovdje u Argentini biranim riječima govore o veznoj liniji Hrvatske, govore da je najbolja na svijetu.

Spomenuli smo tih 3:0 za Hrvatsku protiv Argentine, vraćaju li se u Argentini sad na tu utakmicu, podsjećaju na nju, boli ih taj poraz?

- Čak i ne previše, više se prisjećaju nekih drugih gorkih poraza na velikim natjecanjima. Poraz od Hrvatske dogodio se u skupini pa nije tako teško pao jer je Argentina prošla skupinu. No, dosta ljudi sjeti se i tih 0:3, rado bi se Hrvatskoj osvetili za taj poraz od prije nešto više od četiri godine.

Kako zaustaviti Messija, možda na sličan način na koji smo ga zaustavili tada kada nam ništa mogao napraviti?

- Messi je tada bio brži, ali u toj utakmici nije uspio nešto napraviti. Danas igra drukčije, donese ti taj zadnji pas ili kreira igru, nije kao prije kad je sam rješavao utakmice.

Toplo oko srca zbog Dinama

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 24.08.2014., stadion Maksimir, Zagreb - MAXtv 1. HNL, 6. kolo, GNK Dinamo - NK Zagreb. Luis Ibanez.Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatska je 2018. otišla do finala i okitila se srebrnim odličjem te postala junak nacije, pobijedila je Argentinu i zacijelo sad neće biti podcjenjivanja hrvatske reprezentacije?

- Nikako, ni slučajno. Ovdje se već dugo priča o Hrvatskoj, o reprezentaciji koja ima odlične igrače. I ovdje svi znaju sve o svakom hrvatskom igraču. Meni je posebno drago što svako malo na televiziji čujem komentatore kad spominju Dinamo Zagreb, od,ah mi je toplo oko srca. Naravno da znaju za Dinamo, pa tko ne zna? No, znaju sve baš o svakom igraču i puno se govori o svim hrvatskim igračima i reprezentaciji.

Kako ste vi vidjeli Hrvatsku u četvrtfinalu protiv Brazila?

- Vidio sam odličnu Hrvatsku, momčad koja je pokazala da ima 'm...a'. Pokazala je kako se treba igrati da se pobijedi tako veliku momčad kao što je Brazil. Pa iako sam Argentinac, po meni je prvi favorit za naslov prvaka bio Brazil, ispred Argentine. Svi su odigrali veliku utakmicu, u prvom poluvremenu su bili briljantni, nadigrali su Brazil, dečki su stvarno bili vrhunski. I ako nekoga želim izdvojiti onda je to Josip Juranović, on me totalno iznenadio, jurio je kao da je na motoru. Dečko je odigrao vrhunsku utakmicu, pa pored njega se Vinicius Junior koji je stvarno odličan igrač, nije ni vidio – zaključio je iz Buenos Airesa Luis Ibanez, hrvatski zet. Mi ćemo poželjeti njegovoj supruzi i njenoj obitelji u Zagrebu da ipak oni slave u ovom hrvatsko-argentinskom dvoboju.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista