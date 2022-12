Tri engleska giganta poslala službene ponude za Gvardiola: Sve tri ruše rekorde!

Hrvatski reprezentativni branič Joško Gvardiol (20) oduševio je cijeli nogometni svijet na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Mladi stoper Leipziga povisio je kvalitetu hrvatske obrane za nekoliko razina, do te mjere da smo i s relativno slabom napadačkom igrom uspjeli doći do polufinala svjetske smotre. Nisu to primijetili samo ljudi iz Hrvatske, već i iz cijelog svijeta.

Stoga ne čude nove vijesti koje je u javnost objavio inače vrlo pouzdani Talijan Santi Aouna koji je za tamošnji Footmercato objavio da su Leipzigu za Gvardiola već sad stigle tri službene ponude.

Sve tri ponude stižu iz Premier lige, Chelsea je za Gvardiola poslao službenu ponudu od 90 milijuna eura, Manchester United je poslao ponudu od 95 milijuna eura, a Manchester City troznamenkastu od 100 milijuna eura.

Također valja istaknuti da se i minhenski Bayern službeno zainteresirao za Gvardiola, ali nisu Leipzigu poslali ponudu, nego upit o Gvardiolovoj cijeni.

U slučaju da se ijedna od ove tri ponude materijalizira, Gvardiolov transfer bi postao najskuplji u povijesti nogometa za nekog braniča. Taj rekord trenutno drži Englez Harry Maguire, koji je prije četiri godine iz Leicestera stigao u Manchester United za 87 milijuna eura.

Također, ako neka od ovih ponuda bude prihvaćena, snažno će profitirati i hrvatski prvak Dinamo, koji bi u tom slučaju za Gvardiola inkasirao između 14 i 16 milijuna eura. Taj novac Dinamu bi bio isplaćen zbog klauzule o postotku budućeg transfea koja stoji u transfer dogovoru iz 2021. kad je Dinamo Joška prodao Leipzigu za 18.8 milijuna eura. Dakle, Dinamo će zbog klauzule o budućem transferu vjerojatno zaraditi sumu blizu onoj za koju je Gvardiola i prodao.

Međutim, Joško je sad u potpunosti fokusiran na SP i reprezentaciju te neće razmišljati o ovim ponudama sve dok turnir ne završi. No, nakon ovakvih igara, Joško će vrlo vjerojatno već ove zime, ili na ljeto, moći birati klub u koji će ići.

Sve utakmice, komentare i analize vatrenih pratite na portalu Večernjeg lista