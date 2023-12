Hrvatski reprezentativac odlazi u Partizan? Transfer začudo i srpske medije

Hrvatski košarkaški reprezentativac, Jaleen Smith (29), nadomak je potpisa za Partizan, tvrdi njemački novinar Rober Heusel, a s njime se slažu i informacije koje dolaze od strane Izraelca, Arela Ginsbera. Smith je hrvatsko državljanstvo dobio na poziv izbornika Damira Mulaomerovića.

Treći je američki košarkaš s hrvatski državljanstvom nakon Dontayea Drapera i Olivera Lafayettea. Igrao je na Eurobasketu 2022. godine i pretkvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2025. godine.

Ljetos je stigao u euroligaša Virtus Bolognu iz berlinske Albe. Ipak, u talijanskom klubu nije dobio pravu priliku pa traži svoje mjesto pod suncem. Sada se doima kao da bi ono moglo biti u Beogradu, a novosti su privukle pažnju srpskih medija.

