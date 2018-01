Hrvatski reprezentativac na pragu odlaska u Sevillu

Talijanski transfer guru Gianluca Di Marzio objavio je kako bi Marcelo Brozović karijeru mogao nastaviti u Sevilli. Hrvatski reprezentativac uskoro bi mogao iz milanskog Intera preseliti u Španjolsku.

Sevilla je za Brozovića ponudila milijun eura za posudbu uz pravo otkupa ugovora na ljeto od 28 milijuna eura. Inter je zadovoljan ponudom.

Milanski klub želi nadoknaditi gubitke prodajama igrača kako bi zadovoljili Uefin financijski fair-play. Trener Luciano Spalletti slaže se odlukom kluba, a sada mora odlučiti Brozović.

