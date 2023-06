Hrvatski odbojkaški savez zadržao stranca kojem momčad sto posto vjeruje

Hrvatski odbojkaški savez vjeruje strancima izbornicima muške i ženske reprezentacije. U posljednjih nekoliko godina to je postala praksa. I da ne bude zabune, riječ je o vrhunskim svjetskim trenerima kojima nije bilo ispod časti sjesti na klupu reprezentacije koja je trenutno daleko od samog vrha europske i svjetske odbojke. A da je to više nego dobar potez, pokazuju rezultati muške i ženske reprezentacije u posljednje vrijeme. Odbojkašice prvi put u povijesti igraju Ligu nacija, odbojkaši će ovog vikenda u Zadru pokušati osvojiti Zlatnu ligu te tako izboriti sudjelovanje u Ligi nacija. Obje naše reprezentacije čeka uskoro i Europsko prvenstvo. Uoči današnjeg polufinala Zlatne lige, Hrvatski odbojkaški savez potpisao je novi ugovor Francuzom Cedricom Enardom.

Na klupi olimpijsko zlato

– Produljenje ugovora s ovakvim kadrom, ali i čovjekom kao što je Cedric Enard, koji je osvojio nekoliko trostrukih i dvostrukih titula, bio član stožera francuske reprezentacije koja je osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju, bio izbornik Estonije, mislim da to dovoljno govori kakvog smo stručnjaka uspjeli dovesti i zadržati. Cedric je naša dugoročna opcija, čovjek koji se pronašao u Hrvatskoj, trener kojem momčad vjeruje. Stoga je odluka o ovome bila vrlo laka, jasna i bitna – rekao je Frane Žanić, predsjednik Saveza.

GALERIJA Dramatičan početak prvenstva: Mladi vatreni krenuli lošije od očekivanog

Francuz je jako dobro prihvaćen od igrača, što i sam potvrđuje.

– Sretan sam što ću nastaviti surađivati s Hrvatskim odbojkaški savezom i reprezentacijom. S dečkima sam ostvario odličan odnos i međusobno povjerenje, što je vrlo važno. Svi daju najbolje od sebe da zajedno napredujemo. Spoj mentaliteta, truda i rada ono je što volim u Hrvatskoj – istaknuo je francuski trener te dodao:

– Skupina u kojoj smo igrali grupnu fazu bila je teška. Imali smo probleme s ozljedama, no prevladalo je zajedništvo i velika borba koji su rezultirali uspjehom. Polako su nam se oporavili i važni igrači poput kapetana Đirlića i Zadranina Filipa Šestana, koji puno pridonose timu. Želim da sada svi igrači budu zajedno i da zajedno budu fokusirani na završnicu. Povratak Timofeja Žukovskog momčadi je dao više samopouzdanja i dodatan vjetar u leđa koji će nam puno pomoći u Final Fouru – zaključio je Enard.

VEZANI ČLANCI:

Neka bude kao na košarci

Nastup na Final Fouru Zlatne europske lige našim reprezentativcima ujedno je i velika prilika za odlazak na Challenger kup krajem srpnja.

– Dobro smo odradili posljednje dvije utakmice, pogotovo jer smo igrali bez tehničara, a svatko tko imalo prati odbojku, zna koliko je teško igrati bez pravog dizača. U tu ulogu uskočio je libero Pervan, to je kao da u nogometu stavite vratara u napad. Pokazali smo zajedništvo i ostvarili dvije pobjede koje su golem vjetar u leđa za ovaj Final Four. Ukrajina je opasna i ozbiljna ekipa koja nas je prošlog ljeta u Zlatnoj ligi pobijedila, no mi smo njih naposljetku uspjeli pobijediti u utakmici za treće mjesto. U nadolazećoj utakmici pokušat ćemo primiriti njihove servise, dovesti loptu u što bolju poziciju za naše razigravače i pokušati pritisnuti našim servisom – istaknuo je kapetan reprezentacije Petar Đirlić i dodao:

– Voljeli bismo kada bismo u svemu ovome na utakmici imali što veću podršku publike, barem deset posto onog što smo ovdje u Zadru vidjeli na finalu košarkaškog prvenstva kada su igrali Zadar i Split. Stoga pozivam sve koji mogu da dođu, puno će nam značiti. Hrvatska i Ukrajina igraju u 20 sati, a u 17 sati borit će se reprezentacije Turske i Češke. Finale je u nedjelju u 20 sati.

VIDEO Dalić: 'Smeta ako kažem da sam vjernik. Smeta ako kažem hvala braniteljima. Smeta zato što mislim svojom glavom'