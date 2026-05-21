EGZOTIČNA SKUPINA

Hrvatska U-17 reprezentacija saznala protivnike na Svjetskom prvenstvu: 'Bit će uzbudljivo'

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije
Davor Puklavec/PIXSELL
21.05.2026.
u 19:33

Svjetskom prvenstvu U17 domaćin će biti Katar od 19. studenoga do 13. prosinca ove godine

Održan je ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva nogometaša do 17 godina, a mladi hrvatski igrači su smješteni u skupinu F gdje će im suparnici biti Senegal, Kuba i Tadžikistan.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Senegala 20. studenoga, drugi ogled igra protiv Tadžikistana 23. studenoga, a treći protiv Kube 26. studenoga.

“Bit će uzbudljivo igrati s reprezentacijama različitih konfederacija i stilova igre. Izvukli smo Senegal kao i prošle godine, opet s njima igramo prvu utakmicu na prvenstvu po reputaciji protiv najtežeg suparnika. Kuba i Tadžikistan su sigurno kvalitetne reprezentacije čim su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, ali mi smo drugu godinu za redom na svjetskoj smotri, sigurno imamo jake adute i vjerujemo u prolazak skupine. Poslije toga puno će ovisiti o ždrijebu, nadam se da ćemo u nokaut fazi imati malo više sreće nego prošle godine”, rekao je izbornik hrvatske U17 reprezentacije Marijan Budimir nakon ždrijeba u Zuerichu, a prenosi službena internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.
