Hrvatska U-17 reprezentacija saznala protivnike na Svjetskom prvenstvu: 'Bit će uzbudljivo'

Održan je ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva nogometaša do 17 godina, a mladi hrvatski igrači su smješteni u skupinu F gdje će im suparnici biti Senegal, Kuba i Tadžikistan.

Svjetskom prvenstvu U17 domaćin će biti Katar od 19. studenoga do 13. prosinca ove godine.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Senegala 20. studenoga, drugi ogled igra protiv Tadžikistana 23. studenoga, a treći protiv Kube 26. studenoga.

“Bit će uzbudljivo igrati s reprezentacijama različitih konfederacija i stilova igre. Izvukli smo Senegal kao i prošle godine, opet s njima igramo prvu utakmicu na prvenstvu po reputaciji protiv najtežeg suparnika. Kuba i Tadžikistan su sigurno kvalitetne reprezentacije čim su se plasirale na Svjetsko prvenstvo, ali mi smo drugu godinu za redom na svjetskoj smotri, sigurno imamo jake adute i vjerujemo u prolazak skupine. Poslije toga puno će ovisiti o ždrijebu, nadam se da ćemo u nokaut fazi imati malo više sreće nego prošle godine”, rekao je izbornik hrvatske U17 reprezentacije Marijan Budimir nakon ždrijeba u Zuerichu, a prenosi službena internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.