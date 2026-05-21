MOGAO BI PRODATI KLUB

Kaos u velikanu iz susjedstva: Igračima kasne plaće, jedva izbjegnut bojkot, a za sve je kriv Jakirovićev šef

21.05.2026.
u 19:21

Igračima su kasnile plaće za ožujak, a prije utakmice s Bravom prijetili su bojkotom ukoliko im novac ne sjedne na račune

Vlasnik Hull Cityja, kluba u kojem kao trener radi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, Acun Illicali vlasnik je i slovenskog Maribora. 56-godišnji turski poduzetnik očito puno više brine o engleskom klubu, dok ga za velikana iz susjedstva očito nije previše briga. Kako tvrde slovenski mediji, klub je na rubu kaosa.

Igračima su kasnile plaće za ožujak, a prije utakmice s Bravom prijetili su bojkotom ukoliko im novac ne sjedne na račune. Na kraju su im plaće stigle i oni su pristali odigrati susret u kojem su na kraju poraženi s 2:1. Mariboru je ostala još jedna utakmica u prvenstvu, protiv Aluminija, no ona neće imati utjecaja na ishod u slovenskom prvenstvu gdje već znaju da neće izboriti Europu sljedeće sezone.

Ilicali je u klub ušao 2024. i obećao kako će donijeti veliki uspjeh, no od tada nisu osvojili niti jednu titulu. Turski poduzetnik ranije je imao udio u nizozemskoj Fortuni Sittard, a bio je i vlasnik irskog Shelbournea. Očekuje se kako će uskoro napustiti klub, a slovenski mediji smatraju kako ga želi prodati Evangelosu Marinakisu - kontroverznom vlasniku Olympiacosa i Nottingham Foresta.
