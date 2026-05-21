Jakirović o aferi koja uključuje i njegov klub: 'To nije pitanje za mene, a ovo je bila najbolja ideja'

Nogometaši Hull Cityja tek su u utorak saznali protivnika u finalu doigravanja za ulazak u Premier ligu. Oni su u polufinalu pobijedili Millwall, dok je Southampton svladao Middlesbrough. Na kraju se ispotavilo kako su Sveci snimali trening protivnika prije utakmice u polufinalu te je odlučeno kako će u finale ići Middlesbrough. Trener Hulla Sergej jakirović održao je konferenciju za medije uoči subotnjeg finala na Wembleyju.

- Svakako je olakšanje jer od utorka znamo s kim igramo. Sedam dana pripremali smo se za utakmicu sa Southamptonom jer su oni pobijedili u polufinalu. Možda je malo kratko vrijeme za pripremu za Boro, ali igrali smo s njima dvaput i poznajemo ih, kao i oni nas - započeo je hrvatski stručnjak.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Naš fokus bio je na Southamptonu, a od utorka se to promijenilo, što znači da je bilo malo vremena. Ali odradili smo jedan dobar taktički trening i sutra ćemo odlučiti tko će biti u početnoj postavi. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu - dodao je.

Potom je upitan i o cijeloj aferi Spygate:

- Nije na meni što će se dogoditi. Najbolja ideja je automatski promovirati Hull. To nije pitanje za mene, ali bio bi to najbolji scenarij - odgovorio je.

Za kraj je otkrio i što očekuje od same utakmice:

- Bit će to tijesna utakmica, odlučit će jedan ili dva gola. Šanse su 50-50, bez obzira na protivnika. Imamo sedam reprezentativaca i oni znaju igrati velike utakmice, što je jako dobro. Važno je da snažno krenemo, ostanemo mirni i budemo sigurni s loptom, a onda ćemo pokušati iskoristiti naše prednosti. Želimo pokazati nogomet kakav smo igrali ove sezone - zaključio je.

Jakirović će na hramu engleskog nogometa imati i gromoglasnu podršku s tribina. Otkrio je kako je kupio čak 70 utakmica jer ga u finalu gledati dolaze obitelj i prijatelji.