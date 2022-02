Hrvatska se hvali da je sila, a uskoro će nas prestići susjedi

Slovenski sportaši upravo uživaju u svojim najboljim Zimskim olimpijskim igrama. Ispraćeni su u Peking s nadom u dvije do tri medalje, a nakon četiri dana imaju ih već pet - od toga dvije zlatne. A više zlata od njih imaju samo Norveška, Švedska, Nizozemska Kina i Njemačka.

Najuspješnije "igre snijega i leda" dosad su im bile one u Sočiju 2014. kada su osvojili čak osam medalja, po dvije zlatne i srebrne te četiri bronce. Oba zlata tada je osvojila fantastična Tina Maze (spust i veleslalom), a uz dva srebra osvojena 2010. u Vancouveru (super-G, veleslalom) skijašica iz Slovenj Gradeca je i najtrofejnija slovenska olimpijka.

Urša Bogataj kao Maze

No Maze je prošlost, baš kao što se tome statusu bliži i Hrvat pod slovenskom zastavom Jakov Fak, biatlonac koji je slovenskom sportu dao jako puno (jednu olimpijsku i četiri svjetske medalje) i koji više ne pripada svjetskom vrhu. No, tko zna, svjetskom vrhu nije pripadala niti 32-godišnja daskašica Gloria Kotnik (paralelni veleslalom) koja je svoj trenutak slave doživjela tek nakon što je postala majka i ona je, vrativši se iz sportske mirovine, i najemotivnija slovenska priča na ovim Igrama.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS Gloria Kotnik

Četvrtog dana natjecanja medalju, i to srebro, osvojio je i daskaš Tim Masnak (paralelni slalom) čija medalja također nije bila očekivana. A odličje se u Pekingu očekivalo od trostrukog olimpijskog medaljaša Žana Košira kojem je sve palo u vodu kada je, zbog pozitivnog testa na koronavirus, morao u izolaciju.

Posve očekivana odličja, možda ne u tolikom broju (3), Slovencima su stigla u skijaškim skokovima. Urša Bogataj osvojila je zlato, a Tina Križnar broncu. "Dekle" su sjajno iskoristile skretnu okolnost da je kiksala favoritkinja Takanashi, Japanka koja ima čak 61 pobjedu u Svjetskom kupu te što je zbog koronavirusa izostala vodeća ove sezone Austrijanka Kramer.

I Urša i Tina, zajedno sa Zajcom i P. Prevcom, činile su zlatnu "posadu" mješovitog tima. A Slovencima su i tu na ruku išle okolnosti kao što su, zbog neispravnih odijela, diskvalifikacije vrhunskih njemačkih, norveških, japanskih i austrijskih skakačica. No, sve to ne umanjuje sjaj njihovih odličja jer treba znati i iskoristiti pruženu priliku, a naši "sosedi" su to činili vješto.

Sveukupno, Slovenci sada imaju 22 medalje na zimskim Igrama, dvostruko više od Hrvatske, pri čemu još uvijek nemaju više zlata od Lijepe Naše, bolje reći od Janice Kostelić. Dakle, sama Janica ima zlata (4) koliko i cijela alpska Slovenija, što nam svima pomalo maže oči baš kao i činjenica da su od 11 hrvatskih zimskih medalja čak 10 osvojili brat i sestra Kostelić.

Slovenija ima 100 skakaonica

A njihov otac Ante Kostelić trenerski je učinio Hrvatsku iznimkom koja potvrđuje pravilo da zemlja s vrlo malo snijega, sa samo jednim skijalištem, s tek nekoliko klizališta, bez bob-staze, bez skakaonica ne može ni biti neka zimska sportska nacija. U odnosu na jednu Norvešku, Austriju, Njemačku, Italiju... nije to ni Slovenija koja najsustavnije radi u skijaškim skokovima.

Foto: Angelika Warmuth/DPA

Kako nam je kazao kolega Rok Maver iz Primorskih novica, u Sloveniji ima 100 skakaonica različitih veličina i to je savez koji ima najbolji sustav rada. U Kranju čak postoji sportska gimnazija koju pohađaju skakački talenti a svaka od slovenskih regija ima ili sportsku gimnaziju ili sportski razred čiji polaznici uživaju fleksibilniji režim školskih obveza.

Sve to govori o većoj sustavnosti nego u našem sportu. Mi si tepamo da smo sportska nacija, a zapravo smo samo nogometna nacija, a sve ostalo su spretno-sretni projekti proistekli iz talenta naše djece, obiteljskog entuzijazma i stručne genijalnosti kakvu imaju treneri poput Kostelića, Rudića, Bralića, Červara... Istinabog, nadležno ministarstvo i HOO se trude, ali oni imaju problem što se u Hrvatskoj u sport ulaže najmanje u Europskoj uniji, a to što se ulaže HOO dijeli odveć u širinu. Umjesto da se već jednom odlučimo u koje ćemo sportove ulagati, a koji će (p)ostati rekreacija.

A ako već tako malo ulažemo, onda bismo barem mogli povećati broj sati tjelesnog odgoja u školi. Sada ih imamo samo dva, a Slovenci tri (a oni ih žele imati svaki radni dan) pa se ne bismo trebali čuditi danu kada će nas Slovenci, od kojih imamo dvostruko više stanovnika, prestići i u ukupnom broju olimpijskih medalja. Trenutačno smo u vrlo tijesnom vodstvu (52-50).

