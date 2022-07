Hrvatska klizi među zemlje koje košarkaški ne postoje, ovo što prijeti reprezentaciji je strašno

Tegobna su jutra kroničara hrvatske košarkaške reprezentacije nakon doživljenih debakla, a njih je s godinama sve više. Nakon potopa protiv Slovenije (69:97), urednici traže "drvlje i kamenje", jer takva je percepcija i cjelokupne javnosti, a ja bih sada, iz empatije prema tim korektnim dečkima, trebao braniti nešto što je teško obranjivo.



Pratim reprezentaciju od 1994. i SP-a u Kanadi kada smo osvojili broncu. I svi smo tada bili nezadovoljni, a danas jako dobro vidim koliko smo bili nezahvalni jer evo ne samo da više ne možemo ni prismrditi medalji, nego nam se smiješi već drugi uzastopni neodlazak na SP. No kako nas svojedobno nije bilo na tri SP-a u nizu (1998., 2002. i 2006.), ni to nije nešto što nam se već nije dogodilo, s time što je sada riječ o mundijalima na kojima sudjeluju čak 32 reprezentacije, a do 2002. bilo ih je 16.