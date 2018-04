Hrvatska pobijedila Bugarsku 60:0, u finalu s Italijom za zlato

Hrvatska U18 reprezentacija pobijedila je danas reprezentaciju Bugarske s visokih 60:0 te u odličnoj predstavi na stadionu Stjepan Spajić u Zagrebu izborila željeno finale Konferencije 1.

Našim je igračima za finale trebala pobjeda s čak 42 poena razlike ili 3 zgoditka više od protivnika kako bi se postigao bonus bod, no to nije bila prepreka hrvatskoj reprezentaciji pa su tako naši juniori od samog početka u utakmicu ušli dominantno te na terenu pokazali apsolutnu nadmoć. Hrvatska dolazi u vodstvo već u četvrtoj minuti polaganjem Sinjanina Josipa Jukića, nakon čega dvadesetak minuta, unatoč odličnoj igri i brojnim napadima, ne uspijeva probiti bugarsku obranu. U 22. minuti to konačno polazi za rukom Mihaelu Vešligaju, a od toga trenutka pa sve do kraja susreta, Hrvatska niže polaganje za polaganjem i povećava svoju prednost sve do konačnih 60:0.

„Neki su možda malo sumnjali u nas, ali u ekipi uopće nije bilo rasprave, zacrtali smo si pobjedu i to je bio imperativ; ponosan sam na igrače te na njihovu igru i zalaganje.“ – rekao nam je nakon susreta kapetan Marko Livaić.

Slijedi borba za zlato s Izraelom – „Izraelci igraju brzo te su vrlo poletni, ali i mi imamo brze i kvalitetne linijaše za koje ne brinem da će ih zatvoriti bez problema, dok u skupu očekujem apsolutnu dominaciju. Cilj nam je preuzeti vodstvo i postaviti napadačku igru; s obzirom na to da smo na domaćem terenu, nad nama je veliki pritisak; pred svojom publikom jednostavno moramo uzeti taj trofej!“ – zaključio je Marko.

Finalni susret na rasporedu je u subotu u 15 sati, a nakon završne ceremonije, naši reprezentativci i njihovi gosti zajedno će pogledati i seniorski susret Europskog kupa nacija - na teren u 18:30 sati izlaze reprezentativci Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Pred nama je tako uzbudljivi ragbi dan na Sigetu, a za sve one koji utakmice neće moći pogledati na stadionu, live stream će biti na www.rugbyeurope.tv