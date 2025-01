Hrvatska ne izgleda dobro, u momčadi nešto ne štima, a Svjetsko prvenstvo uskoro počinje

Rukometaši Hrvatske, nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva koje se igra u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj, ne izgledaju dobro. Pokazala je to pripremna utakmica protiv Sjeverne Makedonije (27:25). Pobijedili jesmo, ali jedva. I da nije bilo niza obrana Ivana Pešića, tu bismo utakmicu sigurno izgubili. Nakon susreta svi su bili složni, od igrača do izbornika – nije bilo dobro. Sad, pitanje je zašto je tako. Nevjerojatno je da se nismo pomaknuli ni korak naprijed u odnosu na olimpijski turnir u Parizu, igramo jednako loše, ako ne i gore. Postavlja se pitanje u čemu je problem. Što se to radi na pripremama? Igrači će reći da je atmosfera sjajna, da se dobro radi, ali očigledno nešto ne štima.

Dagur još nema obranu

Danas u zagrebačkoj Areni (20.15 sati) igramo protiv Slovenije generalku prije Bahreina (15. siječnja). Uz ovakvu igru kao protiv Makedonaca Slovenija bi nas mogla pobijediti s desetak pogodaka razlike. A to nam u ovom trenutku nikako ne treba. Obrana nam je jako loša. Izbornik Sigurdsson je u središnjici obrane isprobao sve moguće kombinacije. Kao da još ne zna koja dva igrača izabrati. Na tim je pozicijama u obrani vrtio Šušnju, Srnu, Šipića, Mamića, Načinovića. Vjerojatno će danas i Grahovca. Najkritičnije izgleda Načinović. Preko njega smo protiv Makedonaca primili najviše pogodaka, a u napadu je promašivao zicere. Bez dobre obrane neće biti rezultata i Sigurdsson će morati odmah naći rješenje jer vremena više nema. Napad nam je spor. U redu, Duvnjak je kapetan, igra dobro, čak je i brz za svoje godine, ali kad je u igri, onda pokraj sebe mora imati dva brza igrača, a Maraš to nije. Idealna bi bila postava sa Srnom, Martinovićem i Klaricom. To nam je trenutačno najbrža vanjska linija, ali i tu postoji veliki problem, sva su trojica sklona velikom broju pogrešaka. A svaku će od njih suparnik poput Egipta, Slovenije i Islanda kazniti pogotkom.

Veliki upitnik je Luka Cindrić. Klub ga nije pustio na pripreme u Poreč, protiv Sjeverne Makedonije bio je na tribini. Kada smo s njim razgovarali uoči odlaska u Prelog, nije se žalio ni na kakvu ozljedu. Da nije ozlijeđen, rekli su i njegovi suigrači dok izbornik pak kaže kako Cindrić nije u punom treningu od polovice prosinca. Činjenica je da je s njime uvijek neki problem u reprezentaciji. Na posljednjih osam velikih natjecanja nikako da pokaže sve svoje kvalitete. Više je velikih akcija propustio nego što je igrao. A kvaliteta je tu negdje, samo nikako da se pokaže. Je li moguće da neku igru igra njegov trener iz Veszprema Xavier Pascual? Je li moguće da ga je nečim ucijenio samo da ne igra? Jer, španjolski trener jako štiti svoje igrače i, da se njega pita, nijedan ne bi igrao na Svjetskom prvenstvu. A možda Pascual čini uslugu i svom kolegi, također Španjolcu, Juanu Carlosu Pastoru, izborniku Egipta. Jer, Egipat s nama igra važnu utakmicu u skupini prvog kruga. Svakako, slučaj Cindrić mora se razjasniti što prije. Ako on ne može, ima onih koji hoće. Primjerice, Igor Karačić iza kojeg je dobra sezona u poljskom Kielcu...

Preselili u Karlovac

Rukometaši Hrvatske jučer su se iz Preloga preselili u Karlovac koji će im biti baza tijekom Svjetskog prvenstva. Nakon smještaja, ručka i poslijepodnevnog odmora reprezentacija je jučer u večernjim satima odradila prvi trening u tom gradu.

Slovenci su se prvi put okupili prije osam dana i već odigrali dva prijateljska susreta. U zatvorenoj utakmici igrali su u Umagu protiv Alžira, a dva dana poslije u Kopru protiv Katara (38:30). Nakon odličnog nastupa na Olimpijskim igrama gdje su zamalo ostali bez bronce (minimalni poraz od Španjolske 22:23), slovenski izbornik Uroš Zorman odlučio je napraviti male promjene u sastavu. Zapravo, složio je ekipu koja bi trebala Sloveniju odvesti na OI u Los Angelesu 2028. godine. Tako su osim vratara Klemena Ferlina (1989. godište), svi ostali igrači rođeni nakon 1990. godine. S popisa igrača za SP 2025. tako su ispali veterani Dean Bombač i Jure Dolenec. Za mnoge je to bio šok, ali je slovenski izbornik rekao da nema nikakve drame.