Hrvatska može proći skupinu s dva boda. Evo što se mora poklopiti za nevjerojatnu priču

Gruzija i Češka, odnosno Slovenija i Srbija odigrale su 1:1 u drugom kolu Europskog prvenstva u Njemačkoj. Rezultati su to koji itekako pašu hrvatskoj reprezentaciji u kontekstu toga da eventualno, remijem protiv Italije uz dva osvojena boda prođe u osminu finala kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane momčadi.

Jasno, prvo u ponedjeljak, da bi se to dogodilo, treba remizirati s Talijanima u Leipzigu, a onda se isto tako treba nadati da na drugoj utakmici naše skupine Španjolska pobjeđuje Albaniju. Čak ni remi na tom dvoboju Hrvatskoj ne paše jer Albanci u slučaju oba remija u zadnjem kolu naše skupine imaju bolju gol-razliku od Hrvatske.

S obzirom na to da prolaze četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije, barem dvije trećeplasirane reprezentacije moraju biti lošije od vatrenih poslije završenih skupina na Euru. Remi Škota i Mađara nam je jako odgovarao, no Mađarska se čudesno spasila u 100. minuti, tako da nam je ta kalkulacija propala. Teoretski, Hrvatskoj bi na ruku mogla ići još dva rezultata. U skupini C Engleska bi trebala sa što većom razlikom (barem tri pogotka) pobijediti Sloveniju te je ostaviti na dva boda i dovesti njenu gol-razliku u sferu negativne.

Istovremeno, Danci bi trebali pobijediti Srbiju. Ili to, ili se mora poklopiti stanje u skupini F gdje bi Turci i Portugalci morali dobiti Čehe i Gruzijce u zadnjem kolu te ih ostaviti na jednom bodu. To je ipak nešto realnija opcija. No, ostane li i Slovenija na 2 boda i pretrpi li minimalan poraz od Engleske, to Hrvatskoj neće biti dosta...