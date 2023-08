Sesar za VL uoči pretkvalifikacija: Gjergja je ponajbolji hrvatski trener, no vjerujem u dobar rezultat

Od danas do sljedeće nedjelje na četiri kontinenta igrat će se pretkvalifikacijske utakmice za Olimpijske igre u Parizu. Slijedom niza sretnih okolnosti, u tom društvu našla se i Hrvatska, i to ponajprije zato što je Velika Britanija odustala od tog natjecanja, a pomoglo je našoj reprezentaciji i to što je Rusiji zbog agresije na Ukrajinu sudjelovanje na Igrama zabranjeno.

Panamerički turnir igra se u Argentini, afrički u Nigeriji, azijski u Siriji a dva europska u Istanbulu te u Poljskoj i Estoniji, a završnica u Poljskoj.

Turska nije dobar ždrijeb

Hrvatska će igrati u Istanbulu, i to u startu nije bio dobar ždrijeb jer imati za domaćina Tursku, koja ne može prežaliti izostanak sa Svjetskog prvenstva, doista nije neka sreća. Štoviše, dojma smo da će Turci učiniti sve (ako treba i ispod pojasa) da budu pobjednici turnira.

Uostalom, sjetite se kvalifikacijskog turnira za Olimpijske igre u Tokiju održanog u Splitu, u Spaladium areni. Nakon što su olimpijsku vizu izborili Nijemci, još i danas se predbacuje Vladi da bi bilo bolje da je tih 20 milijuna kuna uložila u podršku klubovima ili u košarkašku infrastrukturu. A možete samo zamisliti kako bi to izgledalo u Turskoj ne postignu li njihovi košarkaši planirani rezultat.

Osim toga, poznato je da Turci igraju puno bolje kod kuće nego u gostima. Uostalom, dva najveća uspjeha, srebra na EP-u 2001. i SP-u 2010, postigli su upravo kao domaćini tih natjecanja. Doduše, 2017. su na EP-u kojem su bili domaćini ispali u osmini finala, baš kao i Hrvatska, i to im je bilo veliko razočaranje.

A razočarani su Turci i sada, ali ponajprije zato što neće igrati naturalizirani Amerikanac Scottie Wilbenik koji je trebao biti startni razigravač u odsutnosti ozlijeđenog Shanea Larkina. Reprezentacija domaćina neće imati ni NBA igrača Cedija Osmana, no tu će biti centri Alperen Sengun (Houston) i Omer Yourtseven (Miami) te šuter Furkan Korkmaz (Philadelphia).

Hrvatska će trebati igrati dobro da bi uopće dospjela do Turske, u polufinalu ili mogućem finalu. Naša prva briga je Belgija, reprezentacija koja je na prošlom EP-u jedina pobijedila kasnijeg europskog prvaka Španjolsku, koja je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo dvaput pobijedila Srbiju i koju i dalje vodi nesuđeni hrvatski izbornik Dario Gjergja. Doduše, Belgijci dolaze pomlađeni jer se Gjergja upustio u smjenu naraštaja, no još uvijek će za Hrvatsku biti vrlo ozbiljan test, dobrim dijelom i zbog toga što naši nisu odigrali ni jednu pripremnu utakmicu u ovom sastavu, sa po dvojicom NBA (Šarić, Zubac) i euroligaških (Hezonja Smith) igrača.

Pitali smo izbornika Josipa Sesara koliko se lomio oko te odluke da otkaže jedinu pripremnu utakmicu, i to onu sa Slovenijom, što našim sjevernim susjedima baš i nije bilo drago, no snašli su se i 8. kolovoza igrali s Crnom Gorom.

- Osim što smo jako kratko svi zajedno, pojavile su se i neke sitne ozljede koje su mi olakšale donošenje te odluke. Ako igrate sa Slovenijom, dan prije morate imati lakši trening, na dan utakmice ne trenirate, a dan nakon utakmice morate igračima dati odmor. Ovako smo dobili tri kvalitetna treninga.

Sesara je razveselilo i ono što je dobio u četiri pretkvalifikacijske utakmice za Eurobasket 2025.

- U tim utakmicama igrali smo na visokoj razini i pokazali da nam tu nije mjesto. Pokušavali smo prije i što bolje uključiti u momčad četiri igrača visoke individualne kvalitete. Ne možemo reći da ćemo ih sto posto uspjeti ugraditi u naš sustav, no to su inteligentni igrači i držim da će sve dobro pohvatati.

Gjergja u prednosti u pripremi

Za prvog suparnika Belgiju (nedjelja, 14.15), Sesar ističe:

- Belgijski izbornik Dario Gjergja je jedan od pet najboljih hrvatskih trenera. S obzirom na to da dobro poznaje naš mentalitet i naše igrače, imat će malu prednost u pripremi za utakmicu. No, naša momčad ima puno talenta i uz dobru pripremu i poštivanje sustava koji smo uspostavili te uz malo sreće možemo postići dobar rezultat.

Dobar rezultat bio bi ulazak u finale tog turnira, a onda, bude li našima suparnik domaćin Turska, kom opanci, kom obojci.

Drugu utakmicu u podskupini Hrvatska igra u ponedjeljak (Švedska, 19 sati) a treću u srijedu (Nizozemska, 16 sati). U subotu turnir otvaraju Ukrajina i Bugarska (16), a potom igraju Turska i Island (19).

U drugoj skupini, podijeljenoj na dva domaćina (Tallinn, Gliwice) za jedno mjesto na olimpijskim kvalifikacijama u olimpijskoj 2024. natječu se domaćin Estonija, Češka, Izrael i Sjeverna Makedonija, odnosno domaćin Poljska, Portugal, Mađarska i Bosna i Hercegovina.