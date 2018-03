Hrvatica postala svjetska prvakinja: Bog je velik, ovo je velika milost!

U bečkom okršaju kojeg je sama označila prekretnicom u karijeri, u borbi za upražnjeni naslov prvakinje do 72,5 kilograma, boksačka profesonalka Ivana Habazin pobijedila je Elenu Sikmašvili tehničkim nokautom u 5. rundi. Zapravo, nakon tehničke dominacije u drugoj, trećoj i četvrtoj rundi, Gruzijkin trener bacio je ručnik u ring i tako predao meč.

- Da njen kut nije bacio ručnik, ja bih ju u narednim rundama nokautirala. Iskreno, ja vam baš i nisam zadovoljna svojom izvedbom i mislim da bih baš u tim rundama proboksala. Trebala sam više raditi serije, no najvažnije je sada da sam pobijedila pri čemu se vidjelo da mi nedostaje mečeva - kazala je 28-godišnja Hrvatica.

Možda je nekome to izgledalo kao olako uzmicanje, no morate imati na umu da je ipak riječ o ženskom boksu. Bez obzira što je riječ o petoj po snazi svjetskoj boksačkoj organizaciji (IBO), Hrvatska od sinoć ima nekoga koga će se oslovljavati svjetskom prvakinjom najmanje do prve obrane naslova svjetsku prvakinju. A do nje bi trebalo doći do kraja godine i to protiv Južnoafrikanke Noni Tenge, puno opasnije suparnice od snažnije, ali tehnički nedotjerane Gruzijke.

Habazin u meč nije ušla maksimalno spremna jer to, zbog operacije štitnjače izvedene prošle godine, nije bilo niti moguće. Kako je sama rekla bila je uboksana 70 posto no i to je ovaj put bilo dovoljno.

- Bog je zaista velik. Ovo je jedna velika milost i meni je drago da sam ustrajala na putu na kojem je bilo i misli o odustajanju - kazala je djevojka koja je četiri godine provela u samostanu, ali se na koncu u životu posvetila ipak nečemu posve drugačijem.