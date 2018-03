Uništio protivnika brutalnim udarcem koljenom u glavu!

Abdul Azim Badakhshi brutalnim je nokautom oduševio gledatelje na Super Fight League priredbi u indijskom Mumabiju.

Afganistanac se u lakoj kategoriji obračunao sa Saschom Sharmaom. Pobjedu je upisao početkom treće runde kada je savršeno tajmiranim koljenom protivnika pogodio u glavu dok se ovaj sagnuo kako bi krenuo u rušenje, piše Fightsite.

Ovo je bila osma pobjeda u nizu i šesti uzastopni nokaut za Badakshija.

KO of the year! Abdul Badakshi with the knee from the Afghan gods

at @TheFightLeague #MMA pic.twitter.com/iTQcbpAkiW