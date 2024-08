Hrvati odbili igrati na bazenu nazvanom po ratnom zločincu, a sada je dogovoren kompromis

ROĐENI POBJEDNIK

Filmska životna priča Ivice Tucka. Bio je dragovoljac u ratu, tragično izgubio kćer

Krajem 2023. liječnici su Tucku, kad je završio u bolnici, preporučili mirovanje zbog ugrađenog stenta, ali on se vratio i u 2024. igrao finala Eura, SP-a i sada Olimpijskih igara. Hrabro, ludo, riskantno, no on je vaterpolo stavio i ispred sebe