Hrvat u Norveškoj otkriva sve o Dinamovom protivniku: Umjetna trava, domaćinski klub...

Dario Čanađija, danas 28-godišnji vezni igrač rođen u Bjelovaru, nogometnu je karijeru započeo u Mladosti iz Ždralova, a profesionalno je zaigrao za Slaven Belupo, potom za Rijeku, Speziju, Goricu, ljubljansku Olimpiju i rumunjsku Astru. Danas nogometni kruh zarađuje u Norveškoj, prvo je bio u Sarpsborgu, a sad je u Aalesundsu.

Igrači s radnim vremenom

Kako ste uopće došli u Norvešku?

– Nakon Rumunjske otvorila mi se mogućnost odlaska u Norvešku. Naime, kad sam bio u Rijeci, igrali smo protiv Sarpsborga koji nas je izbacio. Poznavao me direktor tog kluba, vidio je da sam slobodan i zvao me da dođem. Meni je ta opcija odgovarala nakon cirkusa u Rumunjskoj gdje je gazda završavao u zatvoru, a dugovali su mi novac. Norveška je po tome pun pogodak, ovdje je sve po 'pravilu službe' i jako sam zadovoljan. Želio je i Sarpsborg da ostanem, ali u Aalesundsu sam dobio bolje uvjete – govori nam Dario Čanađija, koji dobro poznaje i Bodø/Glimt, norveški klub s kojim će Dinamo igrati u play-offu Lige prvaka.

Koliko se tamo nogomet i život nogometaša razlikuju od naših prilika?

– Doista je drukčije, ovdje je jedino važno da dobro radiš i treniraš, a što ćeš raditi poslije, što radiš u privatnom životu, nikoga ne zanima. Možeš se šetati, ići u kafić, neki igrači vole i noćne izlaske, ali to nikome ne smeta dokle god si dobar na terenu. I način rada je drukčiji, u klub se dolazi između osam i devet ujutro na doručak, potom slijede analiza, priprema za trening, trening, a onda teretana i ručak. Gotovo uobičajeno radno vrijeme od 8 do 14 sati, tako to radi većina klubova. Meni to odgovara jer sam ujutro najsvježiji, najveći je fokus ujutro dok si 'svjež'.

Dinamo u play-offu Lige prvaka igra protiv Bodø/Glimta, igrali ste protiv njih potkraj srpnja ove godine i izgubili kod kuće 1:2, kakvi su?

– Bodø je ekipa sa sustavom, zna što želi. A to je visoki posjed lopte, kreću s igrom od golmana, izlaze kroz pas i igraju visoki presing. Ne osjećaju se ugodno kad su dugo bez lopte. Kažem, vole presing, tjeraju te od gola, a jako su domaćinska momčad, puno lošiji su u gostima. Igra se na umjetnoj travi koja se zalijeva i strašno je brza i klizava, morat će se Dinamo na to prilagoditi. Dinamo mi još ne izgleda onako kako bi trebao, osim prvog poluvremena protiv Ludogoreca kada su bili doista odlični. Imaju prostora da se podignu, kvalitetniji su po pozicijama, ali Bodø kao momčad izgleda bolje.

Kakve su opasnosti za plave?

– Ne znam na kakvu će se igru Dinamo odlučiti, pogotovu jer u subotu ima veliki derbi s Hajdukom, a poslije toga mora na put u Norvešku i to je sve potencijalna opasnost. Inače je gostovanje kod Bodea/Glimta opasno, treba jako paziti u prvih 10-15 minuta kad jurnu i obično rano zabijaju. Imaju dobre osmice koje napadaju međuprostore, ulaze iz drugog plava te asistiraju i zabijaju. Prije svega su momčad iz koje netko iskoči – kaže Čanađija.

Norveški prvak postiže jako puno golova, 'natrpali' su Mourinhovu Romu, Celtic i druge jake europske klubove, koja je tajna njihova uspjeha?

– To je upravo taj način igre, dugo drže posjed. Čuo sam se s Petrom Mamićem koji igra za Žalgiris nakon njihove utakmice s Bodø/Glimtom, rekao mi je da je mislio da igra protiv Manchester Cityja. Dinamo bi ih trebao pokušati stisnuti presingom jer se ne osjećaju dobro kad ih se stisne, a uzimaju puno rizika otraga i znaju pogriješiti. No to ne smije biti polovični presing, to bi bio kontraefekt jer jako dobro koriste prostor, tako su se nazabijali Romi, Celticu, izbacili AZ.

Kako biste usporedili današnji Dinamo i Bodø/Glimt, kladionice Norvežanima u prvoj utakmici daju malu prednost?

– I ja bih im u prvoj utakmici dao prednost, umjetna je trava, oni će imati dan više za odmor jer će igrati u petak. Malo su lošije ušli u prvenstvo, ali sad su na vrhunskoj razini. Ne znam jesu li tako tempirali, ali sada stvarno super izgledaju i Bodø je u Norveškoj protiv Dinama favorit. Čitamo sam neke komentare u našim medijima da će to biti lagani posao za Dinamo, jako se varaju, Bodø je 2 – 3 godine konstanta, prodali su najbolje igrače, ali ih i sjajno zamijenili i postali još bolji.

Ne stignem na utakmicu

Ako je Bodø/Glimt favorit u prvoj utakmici, a druga se utakmica igra u Zagrebu, tko je favorit za ulazak u Ligu prvaka?

– Dinamo ima kvalitetu, ali mnogo će toga ovisiti o ovoj prvoj utakmici. Dat ću prednost Dinamu jer bih volio da pobijedi i prođe, ali moraju znati da će im biti jako nezgodno i moraju ovamo doći jako ozbiljni.

Znamo da od Aalesundsa do Bodøa nije mala udaljenost, no hoćete li možda ići na utakmicu?

– Razmišljao sam o tome, čak bih na dan utakmice i mogao, ali morao bih dvaput presjedati, a onda se ne bih stigao vratiti na vrijeme. Došao bih u svoj klub u deset ujutro, a moram ondje biti prije 9 sati, tako da ipak neću ići – zaključio je Dario Čanađija.