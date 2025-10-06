Hrvat postao heroj u Njemačkoj, brzom reakcijom spasio život

Hrvatski nogometaš Nikola Katić (28) postao je heroj utakmice druge njemačke lige između Schalkea i Arminije Bielefeld nakon što je pravovremenom reakcijom pomogao spasiti život protivničkom igraču.

U drugom dijelu susreta, pri vodstvu Schalkea 2:1, dogodio se snažan sudar između vratara Loris Kariusa i napadača Bielefelda Joela Grodowskog. Nakon udarca, Grodowski je ostao bez svijesti na travnjaku, a Katić je među prvima pritrčao te ga položio u bočni položaj i osigurao da mu dišni putevi ostanu prohodni do dolaska liječničke službe.

Brza i pravilna reakcija hrvatskog stopera spriječila je moguće teže posljedice. Grodowski je ubrzo došao k svijesti, no prema pravilima o potresu mozga odmah je zamijenjen i prevezen na dodatne pretrage.

Iz Bielefelda su se kasnije oglasili priopćenjem u kojem su potvrdili da je stanje njihova napadača "dobro, s obzirom na okolnosti" te zahvalili svima koji su pomogli.

"Zahvaljujući neposrednoj i brzoj intervenciji nekoliko igrača, situacija je riješena bez većih posljedica. Schalkeov branič Nikola Katić reagirao je iznimno brzo, postavio je Jonnyja u bočni položaj i osigurao da mu dišni putevi ostanu slobodni. Zaslužuje naše iskreno poštovanje i zahvalnost za tu brzu i ispravnu reakciju", poručili su iz njemačkog kluba.

Katića je pohvalio i trener Schalkea Miron Muslić, s kojim je surađivao i ranije u Plymouthu. "Izgledalo je prilično divlje, ali Nikola je reagirao odlično u vrlo stresnoj situaciji. Nadamo se da će s Grodowskim sve biti u redu", rekao je Muslić.