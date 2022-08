Hrvat koji živi u Norveškoj ima dobre vijesti za Dinamo uoči utakmice sezone

S Darijem Čanađijom razgovarali smo i prije utakmice Bodø/Glimta i Dinama. I sve što je rekao uglavnom se pokazalo točnim, norveški prvak pokazao je da je nezgodna momčad, pogotovu na svojoj brzoj, skliskoj umjetnoj travi i plavi su izgubili s 0:1.

Neće se oni zatvoriti

– U prvom poluvremenu Bodø je dosta dominirao, Dinamo je više bio u nekakvom bloku. Koliko znam, plavi i nisu htjeli previše pritiskati i raditi presing na Bodø jer su znali da im je to okidač da krenu, da dobro koriste međuzone i onda su opasni. Dinamo je primio pogodak zbog lošije reakcije u svojih 16 metara, no u drugom poluvremenu Čačić je povukao dobar potez uvođenjem Petkovića koji je puno toga napravio, izborio se, uspio sačuvati loptu, na kraju se izborio i za veliku priliku. S njim i Ivanušecom puno se dobilo. S obzirom na sve uvjete, razliku u vremenu, na tu umjetnu travu, Dinamo ima povoljan rezultat i sad je puno veći favorit za pobjedu nego što je to bio Bodø u prvoj utakmici – govori nam Čanađija, 28-godišnji vezni igrač norveškog Aalesunda.

S obzirom na to da Bodø/Glimt ima tih 1:0 iz prve utakmice, rezultat koji ih vodi u Ligu prvaka, hoće li promijeniti način igre, možda se više braniti da bi zadržali tu prednost?

– Neće se oni sigurno zatvoriti, gledao sam ih puno puta, gledao sam ih i protiv Rome na Olimpicu i oni uvijek igraju isto iako to nije tako kvalitetno kao kad igraju doma. Dinamo ima kvalitetu i kad im stane s deset igrača iza lopte, teško će to probiti. Opasno je to što će Dinamo sigurno biti otvoreniji u Maksimiru. No vjerujem da će im Dinamo uzeti posjed, a norveška momčad to ne voli, ali Bodø se sigurno neće povući, pokušat će oni izaći u presing – smatra nekadašnji igrač Slaven Belupa, Rijeke, Gorice...

Treba ih stisnuti

Kako bi Dinamo trebao igrati da na kraju uspješno prođe ovu stepenicu i domogne se željene Lige prvaka?

– S obzirom na to da Dinamo ipak ima rezultatski minus, dakle mora nadoknaditi tih 1:0, izaći će ofenzivnije. No ono što Bodø voli, građenje igre od vratara, sigurno sad neće biti tako brzo kao na umjetnoj travi. U Norveškoj su se igrači Dinama sklizali i padali, a drukčije je u Maksimiru na prirodnoj travi. Treba ih stisnuti i tražiti grešku. Dinamo se za tu varijantu nije odlučio u Norveškoj jer bi to bilo rizično, no sad će napasti i uz huk s tribina trebao bi dobiti. Optimist sam i volio bih da Dinamo uđe u Ligu prvaka. Dinamo je kvalitetniji, pa i u prvoj utakmici se vidjelo Norvežani imaju taj svoj sistem, ali nitko neće iz tog sistema iskočiti i istaknuti se. Možda taj zadnji vezni koji dobro ulazi ili lijevi bek koji voli ući u sredinu pokazuju nešto više, ali oni se uglavnom baziraju na svom sistemu. A Dinamo je raznolik, kvalitetniji je, može to proći, navijat ću za Dinamo – zaključio je Čanađija.

>> Pogledajte redove za ulaznice na Maksimiru