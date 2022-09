Hrvat koji je vodio brigu o zdravlju Ronalda i Zidanea otkrio nam je do kada će Modrić igrati

Luka Modrić već je postao legenda Real Madrida, hrvatski veznjak doslovno je ikona kraljevskog kluba. No, još jedan Hrvat ima itekako značajnu ulogu u tom najvećem svjetskom klubu. Njegovo ime je Niko Mihić, a on je već pet godina glavni liječnik Real Madrida, te vodi brigu o zdravlju zvijezda poput Benzeme, Kroosa, Vinicisua, Alabe, Courtoisa, naravno Modrića te ostalih igrača Ancelottijeve momčadi.

Mihić je Hrvat koji je fakultet završio u Kanadi, potom je radio i u SAD-u, a u Madrid stiže 2000. godine. Radio je kao liječnik za NATO, imao je i svoju kliniku u Madridu, a Florentino Perez doveo ga je u Real nakon što se iz prve ruke uvjerio koliko je Mihić stručan. Naime, Mihić je svojedobno bio i osobni Perezov liječnik... A koliko je stručan pokazuje da su ozljede igrača kraljevskog kluba svedene na minimum otkad je on postao šef.

Mi smo Mihića ulovili u Zagrebu, gdje sudjeluje na Simpoziju "Pokaži srce".

Hrvatskih medicinskih stručnja ima svuda po svijetu, ali nama kao sportskoj naciji posebno je intrigantna činjenica da je jedan Hrvat šef medicinske službe najvećeg nogometnog kluba na svijetu. Kako ste došli na tu poziciju?

- Srećom, znate kako kažu golmani, moraš biti dobar da imaš sreće, ali moraš imati i sreće da budeš dobar. Mislim da se kod mene dogodila kombinacija, da sam dobar liječnik, ali i da sam imao sreće.

Kako se sve to dogodilo?

- Moja specijalizacija je hitna pomoć, radio sam u Kanadi i kad sam preselio u Španjolsku počeo sam također raditi u hitnoj pomoći i nakon toga sam otvorio ured u jednoj bolnici sa zdravstvenim programom u kojeg su mi počeli dolaziti pacijenti. Jedan od pacijenata bio je Florentino Perez, predsjednik Real Madrida, pa Zinedine Zidane. Došli su do mene po nečijoj preporuci, znate kako se to dogodi i onda su mi jednog dana ponudili da dođem u Real i ja sam to, naravno, prihvatio bez oklijevanja. Zašto su mene izabrali, morali biste pitati njih. Mislim da zbog toga što su u sportskoj medicini svi više usmjereni na mišiće, kosti..., a oni su željeli nekoga sa širim znanjem. Ali ne, nemam neke dodatne specijalizacije, moja specijalizacija je hitna pomoć. A hitna pomoć vam otvori put prema svakoj specijalizaciji, ne do detalja, ali dobijete viziju.

Koliko ste godina već u Real Madridu?

- Ovo mi je šesta godina.

Idete s njima na utakmice?

- Da, svakako, ali nisam na klupi. Nas je u Realu 78 zdravstvenih radnika, devet liječnika, imam dva liječnika sportske medicine koji idu na klupu s momčadi. Ja na utakmici sjedim negdje gore i gledam što se događa. No, u Real Madridu je 27 momčadi i imam veze sa svima, od mladih kategorija nogometaša i košarkaša, dakle imamo 27 momčadi u nogometu i košarci..

Koliko će naš Luka Modrić još igrati?

- Koliko god hoće, haha. Pitali su me koja je tajna Luke Modrića, ako ste gledali film 'Biti John Malkovich', onda je to – to, to je Modrić. Ma nema nitko kao Luka.

Koliko Luki tu pomaže genetika, a koliko činjenica da on shvaća kako je njegovo tijelo sredstavo za rad.

- Teško je reći, obje stvari su u pitanju. Svi smo mi ratnici, Hrvati su borbeni i ima puno i u genetici, ali njegov je trud neopisiv, kao i talent. On je poseban čovjek, ne postoje dva Luke Modrića niti možeš postati Luka Modrić.

Koliko se često vidite, dolazi li do vas?

- Ma svaki se dan vidimo.

>> Pogledajte i video: Ovo što radi Luka Modrić s 37 godina na leđima je nevjerojatno

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako se radi u Realu, navodno svaki dan imate kolegije o zdravstvenom stanju igrača?

- Da, svaki dan imamo sastanak, prvo s fizioterapeutima i liječnicima, pa s trenerima i onda donosimo odluke o svakom igraču posebno, to je sve potpuno personalizirano, ovisno o ouljei, utakmici koja dolazi. To je jedini način da možeš pobjeđivati u važnim utakmica, i tako godinama zaredom, samo ako se pazi na svaki detalj u svemu u klubu. A koliko zasluga zato ima medicinska služba teško je reći, možda jedan posto, možda pola posto. No, mi smo najsretniji kad nas ne trebaju.

Izvodite li i sami zahvate, operirate?

- Da, ovisi o potrebi, iako uvijek izaberemo najboljeg za određene stvari, uvijek je dobro čuti i drugo mišljenje. Liječnik ne smije biti presiguran u samog sebe, tada lako ulazi u probleme. Nikad ne treba vjerovati u prvo mišljenje ili prvu dijagonozu. Greške se lako dogode, kao u šahu, ako odigraš prvi krivi potez već si u problemu, izgubit ćeš partiju, moraš misliti što ide iza tog prvog poteza.

Jeste li i sami igrali nogomet?

- Jesam, kako da ne, bio sam glavni strijelac u Torontu kad sam imao 15 godina, dalje je sve bila samo medicina.

Rodili ste se u Zagrebu?

- Da, živio sam u Kukuljevićevoj ulici, to sam išao u osnovnu školu do petog razreda i onda smo 1968. godine emigrirali u Kanadu, bila je to ekonomska, politička, religiozna emigracija. Ne znam koliko smo otišli jer su nas potjerali, a koliko to što smo htjeli otići, no moj tata je bio dosta hrabar da to napravi. U Torontu sam odrastao i razvio se profesionalno, a onda smo prije 20 godina došli u Španjolsku, supruga mi je Španjolska.

Sad ste u Realu dobili još jednog Hrvata, ali košarkaša, stigao je Mario Hezonja.

- Da, odličan čovjek, upoznali smo se i drago mi je da je tamo. Kratko je u Realu, ali odmah smo razgovarali i mislim da će imati jako dobru sezonu – zaključio je glavni liječnik Real Madrida.

>> Pogledajte i video: Zoran Primorac za Večernji list: Nikada neću zaboravit osjećaj kada sam nosio zastavu na OI