Cijela Italija bruji o bivšem dinamovcu, učinio je nešto neviđeno: 'Ovo mi se nikad nije dogodilo'

Kakav početak sezone za Adriana Šempera! Bivši vratar Dinama postao je junak o kojem priča cijela Italija nakon što je u utakmici šesnaestine finala Kupa Italije pružio jednu od najdominantnijih vratarskih predstava ikad viđenih u raspucavanju s bijele točke. Njegova Pisa gostovala je kod Cesene, a nakon što u regularnih 90 minuta nije bilo pogodaka, o pobjedniku je odlučivala lutrija jedanaesteraca. No, za Cesenine izvođače to je bila noćna mora jer je Šemper bio jednostavno nesavladiv. Hrvatski vratar obranio je nevjerojatna četiri od pet udaraca i s konačnih 2:1 u raspucavanju praktički sam donio Pisi prolazak dalje. Talijanski mediji njegovu su izvedbu opisali kao "nogometno čudo", a za svoj je nastup, prema platformi Sofascore, dobio gotovo savršenu ocjenu 9.8.

Adrian Šemper, rođen 1998. godine u Zagrebu, produkt je slavne škole Dinama, gdje je bio dio iznimno talentirane generacije uz Josipa Brekala, Nikolu Moru i Bornu Sosu. Nakon debija za prvu momčad Dinama, karijeru je nastavio graditi u Italiji. Prvo je branio za Chievo, zatim za Genou i Como, da bi u srpnju 2024. potpisao za Pisu, koja se ove sezone natječe u Serie A. Njegov put kroz talijanski nogomet bio je ispunjen izazovima, no ovom je predstavom dokazao svoju kvalitetu na najvećoj sceni i poslao poruku da će biti ključan igrač Pise u borbi za prvoligaški opstanak.

Ova pobjeda ima ogroman značaj za Pisu, ne samo zbog prolaska u sljedeći krug Kupa, već i zbog samopouzdanja koje donosi uoči početka prvenstva. Već sljedećeg tjedna čeka ih teško gostovanje kod Atalante u prvom kolu Serie A, a ovakav herojski trijumf, izboren u dramatičnim okolnostima, najbolja je moguća injekcija morala za cijelu svlačionicu. Za Šempera je ovo bio debi iz snova i način da se odmah nametne kao vođa momčadi i ljubimac navijača.

Nakon utakmice, skromni Šemper priznao je da nikada u karijeri nije doživio nešto slično. "Obraniti četiri jedanaesterca u jednoj seriji, to mi se zaista nikada nije dogodilo", izjavio je apsolutni protagonist susreta. Niz njegovih obrana bio je impresivan: zaustavio je udarce Diaa, Adama, Arrigonija i Bastonija. Jedini igrač Cesene koji ga je uspio svladati bio je Shpendi. S druge strane, za Pisu su precizni bili Cuadrado i Nzola, što je bilo dovoljno za veliko slavlje koje je u potpunosti bilo u znaku jednog čovjeka – čudesnog Adriana Šempera.