Hrgović oštro uzvratio Babiću: On je redar iz noćnog kluba! Neće on pisati pravilnike

Nakon što je hrvatski profesionalni boksač u teškoj kategoriji, Alen Babić, koji trenutačno u tri meča ima isto toliko pobjeda, odlučio prozvati najboljeg hrvatskog boksača Filipa Hrgovića, najbolji hrvatski boksač za Večernji list je komentirao Babićeve navode.

Na vrlo neugodnu prozivku, Hrgović je reagirao prilično smireno. Baš se bio vratio s jutarnjeg treninga nakon kojeg nam je rekao:

- Znate da se kaže da nije bitno što netko kaže nego tko to kaže. A taj dečko je redar i što ja onda s njim imam pričati. Sve će se odlučivati između ključnih ljudi hrvatskog boksa i hrvatskog sporta, a neće redari iz noćnih klubova pisati pravilnike za ljude iz svog kluba. Neka se on posveti tome da popravi svoju tehniku, ja mu želim da zaradi neke novce jer će cijeli život ostati redar. Nažalost, on već godinama boksa na isti način i ne popravlja se - rekao je Hrgović za Večernji list.

Podsjetimo, prošli tjedan Hrgović je potvrdio borbu s Milunom u borbi za kvalifikacije za Olimpijske igre.

Hrvatski boksački savez krajem je 2019. objavio je popis putnika na prvi kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre. Na tom popisu se nalazi Milun, ali nema Hrgovića. U svibnju se u Parizu održavaju svjetske kvalifikacije na koje bi trebao ići Hrgović. Budući da svaka zemlja ima pravo na samo jednog predstavnika po težinskoj kategoriji, ako Milun prođe londonske kvalifikacije, Hrgović gubi priliku za put u Tokio. Milun bi u Londonu trebao doći do polufinala kako bi se plasirao na Igre. Zato u ovom trenutku nema smisla za Miluna da se bori s Hrgovićem.

Babić je u nedjelju objavio poduži post na Facebooku gdje nije štedio Hrgovića.

– U svakoj iole sređenoj zemlji postoje neka pravila, neke kvalifikacije, nešto! Samo u Hrvatskoj to ništa ne vrijedi i svi slušaju "lokalnog šerifa". Samo kod nas jedan sportaš može odlučivati o karijeri svih ostalih. Tko mu daje to pravo?! Isti ljudi koji uništavaju sve pred sobom zbog svojih sebičnih interesa! Istina, izuzetan si sportaš, DA brutalna boksačina, top 10 u svijetu JESI! Al', brate, dosadio si Bogu i narodu svojim maltretiranjem! Dok si se ti šetao profi "kantama", (znam to jer i sam prolazim sličan put) Marko Milun osvajao je svako moguće i nemoguće natjecanje, od državne do svjetske medalje! Nitko to ne spominje? Pa, evo, ja se ne bojim nikoga, a kamoli tebe i ekipe koja podržava ovo maltretiranje mladih boksača!

Pričamo o nekoj hrabrosti? Ti želiš da nakon državnog (moguća 4 meča u 4 dana) netko taj 5. dan boksa s tvojom veličinom? Gdje je tu hrabrost? Bojiš se da Milun ne ode na olimpijadu već na prvom kvalifikacijskom turniru, pa i to sabotiraš? Znaju li ljudi što radiš hrvatskom boksu? Po tebi bi prvi od 2 kvalifikacijska turnira trebao ostao bez hrvatskog predstavnika u 91+? Zato što se bojiš da se netko ne bi kvalificirao! Nakon svih tvojih ucjena hrvatskom boksu, prijatelju moj, imam novost za tebe, TI si kukavica! – oštar je bio Babić koji je član boksačkog kluba Leonardo. Ondje trenira kod bivšeg Hrgovićeva trenera Leonarda Pijetraja.

