Hrgović ekskluzivno: I emotivno ranjen uspio sam pobijediti dobrog borca

Nakon najteže borbe u karijeri i pobjede koja mu je donijela status obveznog izazivača svjetskog prvaka, iz Saudijske Arabije nam se javio Filip Hrgović.

A hrvatski teškaš je u okršaju s 15 kilograma težim Zhang Zhileijem uspio preokrenuti borbu i pobijediti jednoglasnom odlukom sudaca. Bio je to prilično izjednačen meč u kojem su suci dali bodovnu prednost Hrgoviću.

- Bilo je teško preokrenuti meč. Bodovno me unazadilo to brojanje u prvoj rundi. Nije me taj udarac uzdrmao nego sam se istodobno nekako spotaknuo, možda preko njegove noge, ne znam. No, dotaknuo sam rukavicama pod i to je po pravilima brojanje pa sam znao da moram stisnuti. Zhang je u početku stvarno bio dobar, no mislim da sam nadoknadio razliku. Bilo je tijesno ali mislim da sam zasluženo pobijedio.

Hrgović je dosad najviše boksao pet rundi i ovo je bilo prvi put da mu borba traje 12 rundi. Koliko je to bio "neistraženi teritorij" u psihofizičkom smislu?

- Dobro je da sam i to prošao. Stvarno je bilo naporno. Iako sam ja u dvorani odrađivao i više rundi i to sa više sparing partnera, meč je nešto drugo. Umor koji sam osjetio u toj borbi bio je neopisiv.

S obzirom da se u nekim trenucima i okretao od protivnika, pa je tako zbunio i komentatore streaming platforme DAZN, zanimalo nas je kako se unutar sebe borio protiv tog neopisivog umora? I da li ga je potrošila silna želja da za pokojnog oca Peru izvede najbolju moguću predstavu?

- Imao sam tih par loših trenutaka no spojit ću to s odgovorom na drugo pitanje. Mjesec dana nakon tatine smrti ja sam započeo svoj trening kamp. Nije mi bilo ni do čega no morao sam trenirati. Cijeli kamp je bio tužan, nisam bio svoj. Trenirao sam ja, odrađivao sam ja sve zadano no nije bilo nekog žara kao inače. A sva ta atmosfera prenijela se kasnije i na tjedan borbe i meč. Znam da nisam briljirao, da mogu puno bolje, ali mi je drago da sam i u ovoj situaciji gdje sam ranjen emotivno, i kada nije bila moja noć, našao snage da pobijedim dobrog borca. Znam što sam prolazio i što još prolazim i zato je to velika pobjeda za mene. Našao sam snage da stisnem, ali da trebam bolje i da mogu bolje to je sigurno.

Filipu je jasno da će, da bi bio konkurentan za svjetski naslov, morati boksati bolje od ovoga. A on sada, kao prvi izazivač svjetskog prvaka, treba samo čekati razvoj situacije na vrhu. A s obzirom da je svjetski prvak Oleksandr Usik, neposredno nakon što je obranio naslov protiv Joshue, kazao da će se boriti ili sa Tysonom Furyjem ili ni sa kim, znači li to da bi IBF organizacija mogla Hrgoviću dodijeliti protivnika za upražnjeni naslov?

- Moguće je i to. Ako će se Fury umiroviti, a on ima rok do 26. kolovoza, i ako se Usik ne bude želio boriti ni sa kim drugim, tada bih se ja borio za upražnjeni naslov. To bi za mene bio najbrži način da dođem do borbe za pojas. Ako bi se pak išlo u objedinjavanje naslova po svim federacijama onda bi Usik i Fury imali jednu ili dvije borbe i to bi se odužilo i tko zna kada bi došao red na mene. Ima puno raznih scenarija a najbolji za mene bio bi da se IBF-ov naslov uprazni i da se ja borim za pojas protiv najviše rangiranog teškaša na IBF ljestvici.

A to bi, po sadašnjem stanju na toj listi, mogao biti netko između Kubanca Luisa Ortiza, Britanaca Anthonyja Joshue i Josepha Joycea ili Novozelanđanina Josepha Parkera.