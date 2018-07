Hrgović: Biti među četiri najboljih na svijetu je fenomenalan uspjeh

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović od utorka je stanovnik Miamija. Ali samo na mjesec dana, koliko će trajati prvi dio njegovih priprema za rujansku borbu u Zagreb Areni protiv još neznana protivnika.

Naš teškaš trenirat će na Floridi u Mundo Boxingu, klubu njegova novog trenera Pedra Diaza. A riječ je o bivšem treneru kubanske reprezentacije kroz čije su "školske klupe" prošli i najveći kubanski šampioni poput trostrukog olimpijskog pobjednika Felixa Savona i dvostrukog olimpijskog pobjednika Guillerma Rigondeauxa.

>> Pogledajte i kako su hrvatski navijači slavili pobjedu Hrvatske

[video: 25777 / Kako je Hrvatska slavila pobjede nogometne reprezentacije]

- Pedro Diaz bio je jedan od kandidata za mog trenera, a tu je bilo još i Engleza, Nijemaca i Amerikanaca, no on mi je najviše sjeo od ponuđenih. Osim toga, našli smo se u Zagrebu, i on je izrazio veliku želju da radi sa mnom. On se zapalio - objasnio je Hrgović i dodao:

- Pedro je napravio jako dobru analizu mene kao borca. Činio se upućenim u moje vrline i mane. Stoga smo dogovorili da ćemo zajedno raditi do moje sljedeće borbe pa ćemo onda vidjeti odgovaramo li jedan drugome.

A to se dogodilo dijelom i zbog toga što je Hrgović u svojoj karijeri nokautirao svu trojicu Kubanaca koji su mu stali na put.

- Dvojicu sam nokautirao u Svjetskoj ligi, a trećeg na Olimpijskim igrama. No, bez obzira na to, kubanski boksači su nešto posebno. To su ljudi koji žive za boks, on je za njih stil života, boks im je sve pa tako i treneru Pedru Diazu. Zapravo, Kubanci su u boksu isto ono što su i Brazilci u nogometu. Boksaju lepršavo, s velikom lakoćom, osjećajem i brzinom.

Čekajući u Parizu zrakoplov za Miami, Hrgović nam je ispričao i jednu anegdotu vezanu uz svog kubanskog trenera.

- Sjedili smo u jednom zagrebačkom restoranu, a Pedro mi je pričao kako on živi boks i kako kao takav uvijek nosi svoju opremu sa sobom, pa čak i kada je na privatnom putu sa suprugom i djecom. Da bi mi dokazao da je uvijek spreman stati nekome u kut usred naše večere izvadio je svoje "tejpove" i počeo mi raditi kalupe odnosno bandaže. Dakle, usred restorana mi je napravio bandažu što je meni bilo simpatično. Malo smo se sramotili, no čovjek mi je doista dokazao da živi boks.

Što će, nakon ove odluke, biti s dosadašnjim Filipovim trenerom Yousefom Hasanom?

- Juka ostaje dio mog tima. On je sa mnom od samog početka i to mu ne mogu nikad zaboraviti. Ja ću uvijek rado čuti njegovo mišljenje. Osim toga, njegova će najveća uloga biti moje spremanje za olimpijski boks u tri runde. Ipak je on cijeli svoj sportski vijek u amaterskom boksu. On će i pomagati Pedru Diazu, učit će uz njega o svijetu profesionalnog boksa. Isto vrijedi i za mog kondicijskog trenera Igora Čordaša, inače atletičara, kojem će ovo biti lijepa prilika da nauči nešto novo o kondicijskoj pripremi u boksu.

>> Pogledajte kako su pobjedu nad Rusijom slavili hrvatska predsjednica i Šuker

[video: 25751 / ]

Znači li to da Hrgović još nije odustao od nastupa na OI u Tokiju?

- Ako sve bude u redu spremat ću se. Ja sam poslao dopis Hrvatskog boksačkom savezu da nam odgovore da li su zainteresirani da budem olimpijski kandidat. Ako moj trener dobije ono što zaslužuje trener potencijalnog olimpijskog medaljaša ja ću se spremati za Tokio, a ako ne, onda neću. Odgovor na ovo pitanje još nismo dobili.

A odgovor tko će mu biti protivnik 8. rujna u zagrebačkoj Areni dobit će možda već i sljedeći tjedan.

- To bi trebalo biti neko jako teškaško ime. Neki od boraca koji su se borili za svjetski naslov.

Bez obzira na to što je napustio Zagreb baš ovih vatrenih dana, Hrgović neće prestati pratiti hrvatske nogometaše:

- Nakon što odradim svoj prvi trening u Miamiju i ručam, obući ću hrvatski dres i gledati naš polufinale s Englezima. S obzirom na vremensku razliku od minus šest sati, ta će utakmica u Miamiju po tamošnjem vremenu biti u 14 sati.

Čemu se Hrga nada kada su kockasti u pitanju?

- Naši dečki nemaju što izgubiti. Vjerujem da su iscrpljeni i emotivno i fizički, no u ovoj utakmici imaju veću priliku jer čini mi se da bi trebali biti bliže pobjedi u polufinalu nego u potencijalnoj borbi za treće mjesto. No, oni su već do sada napravili ogromnu stvar i tako to treba gledati pa čak i ako ne uspiju ući u finale niti pobijediti u borbi za treće mjesto. Jer, biti u četiri najbolje reprezentacije svijeta, i to u tako konkurentnom sportu kao što je nogomet, iz zemlje s tako malom bazom ogroman je uspjeh. Nije niti približno biti u četiri na svijetu u rukometu i vaterpolu kao u košarci i nogometu, a pogotovo u nogometu. Možda nogomet kao sportska aktivnost ne spada u najteže sportove na svijetu, i ona se po tome ne može mjeriti s nekim borilačkim sportovima, no nogomet je težak jer je najrasprostranjeniji i najkonkurentniji sport na svijetu. Budimo realni, danas 90 od 100 klinaca želi biti Ronaldo ili Messi.

Tko mu se u našem sastavu najviše sviđa?

- Bez obzira na to što je Modrić mozak momčadi i klasa za sebe, rekao bih nedodirljiv, na mene najjači utisak ostavlja Rebić. On mi se čini najodlučnijim i najhrabrijim. Dečko je stvarno veliki borac - zaključio je Modrić.

>> Pogledajte Večernji pressing s Marijem Stanićem