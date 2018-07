Lažna uzbuna uoči presice! Dalić: Ne mogu zamisliti što će biti ako se to dogodi

Hrvatska u srijedu igra polufinale Svjetskog prvenstva na stadionu Lužnjiki protiv Engleske.

Dan uoči te utakmice na stadionu je za 18 sati bila zakazana presica izbornika Zlatka Dalića te Dejana Lovrena.

Samo desetak minuta uoči te presice svi su morali napustiti prostoriju zbog kako su Rusi rekli izvanrednog stanja.

No, samo minutu kasnije svi su se mogli vratiti jer bila je to lažna uzbuna. Pa je tako presica počela u 18 sati.

- Ne čitam što se događa u Engleskoj, više pratim hrvatske medije, no mogu zamisliti da vlada pozitivna atmosfera, no naravno da i oni očekuju pobjedu. Bit će teško, bit će zanimljivo za obje momčadi - započeo je Dejan Lovren pa nastavio:

- Igram s Hendersonom i poznajem dosta igrača s kojima se i često susrećem na utakmicama. Mislim da naši igrači znaju kvalitete njihovih igrača, mislim da na to ne trebamo trošiti riječi, znamo koliko su kvalitetni.

- Hrvatska ima sjajne igrače koji igraju u najvećim klubovima Europe. Dosadašnji rezultat nije bio adekvatan rezultatima kvalitetama naših igrača. Mislim da ne može biti iznenađenje što smo među četiri na svijetu - rekao je izbornik Dalić.

- Ovo je veliki uspjeh, no mi se nećemo s ovim zadovoljiti, jer uvijek težimo prema boljem. Zlatko nam je dao povjerenje. Kada ljudi nisu vjerovati, on je i to je najveća razlika - istaknuo je Lovren.

Modrić?

- To je njegova kvaliteta koju pokazuje dugi niz godina. Čudi kada trči u 115. godini, no to pokazuje njegov karakter i želju da napravi nešto s reprezentacijom. Drago mi je da došao u ovakvu situaciju, među četiri i da je kandidat za Zlatnu loptu. No, mi smo napravili rezultat kao momčad. I mislim da je ovo period kada Luka igra nogomet karijere. I to sigurno u reprezentaciji - rekao je Dalić, pa se osvrnuo na Engleze

- Mi smo napravili analizu Engleza, znamo od kud nam prijeti najveća opasnost. Očekuje nas drugačija utakmica i na to se moramo pripremiti. Posebno moramo pripaziti na prekide, zabili su tako četiri gola. No nemamo razloga biti nervozni, došli smo uživati, veseliti i napraviti dobar rezultat. MI smo došli prikazat ono najbolje od nas pa onda rezultat kakav bude - rekao je Dalić, dok je Lovren dodao:

- Sve je pozitivno, uživamo jer znamo što se događa u Hrvatskoj. Ovo su svi u Hrvatskoj zaslužili. Mi vjerujemo da možemo još bolje i to je najvrjednije od toga.

- Imali smo sasvim dovoljno vremena za oporaviti se, profesionalci smo i znamo koliko kome treba. Znamo što je na kocki i u takvim trenucima svatko zaboravi na umor, jer ovo će se možda jednom ponoviti ili nijedanput .

Vrsaljko? Subašić?

- Danas ćemo vidjeti što će biti, on ima problem, mi hoćemo igrače 100% spremne. Vidjet ćemo nakon treninga, ja ponavljam da moraju igrati 100% spremni. Utakmice su uzele danak, no nema alibija, mi smo u polufinalu. Nemamo ideju da smo se potrošili, mi ćemo se tek potrošiti - rekao je Dalić.

Engleze su Lovrena podsjetili na utakmici u kojoj je Kaneov Tottenham sa 4:1 pobijedio Liverpool.

- Samo tražite gdje sam loše igrao, niste pitali kada sam dobro igrao. Imam respekta prema njemu, jedan je od najopasnijih igrača, no ne samo on. Bit će težak zadatak za svakoga od nas, no ako damo sve od sebe, kao protiv Argentine, mislim da neće biti problema - rekao je Lovren.

Što stoji iza ovog velikog uspjeha zemlje od 4 milijuna stanovnika, zanimalo je Engleze...

- Mi smo zemlja da je sve moguće, nema nikakvih iznenađenja. Mi nešto malo vidimo kako se slavi, no cijela zemlja slavi, i to je nama na ponos. Ako usporedimo rezultat i infrastrukuru, to je nezamislivo vama. No pokreće nas naboj, tu smo gdje nam je mjesto, to smo zaslužili. Nogomet je Hrvatskoj donio puno sreću. Vjerujte mi, ne mogu zamisliti što bi bilo kada bi Hrvatska bila svjetski prvak, vjerojatno nitko ne bi radio - rekao je Dalić.

- Očito nam je Bog podario, prošli smo kroz sve i svašta. Nama je drago da i u najtežim trenucima možemo razveseliti narod. Dat ćemo sve od sebe da dođemo s medaljom kući - rekao je Lovren.

Slučaj Vida i Vukojević, hoće li zbog toga Rusi navijati protiv Rusije.

- Mi smo zahvalni za ovih mjesec dana što smo doživjeli u Rusiji. Naravno da očekujemo podršku na tribinama, to nam je motiv više. Mi samo možemo biti sretni i zahvalni što smo doživjeli u Rusiji, ostat će nam to sigurno u lijepom sjećanju - rekao je Dalić.

- Ovo je najbolji turnir na kojem sam bio, sve pohvale Rusiji, ja se nadam da će nas bodre. Znam da će biti i dosta naših navijača.

