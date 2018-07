Ljutiti fanovi: evo što slavni glazbenik misli o engleskoj reprezentaciji

Vatreni su pred velikim ispitom. U polufinalu SP-a hrvatska nogometna reprezentacija sutra (20 sati) u Moskvi igra protiv Engleske. Spektakl na stadionu Lužniki čeka se s velikim nestrpljenjem, kako u Lijepoj Našoj tako i na Otoku.

Hrvatski i engleski navijači žive za tu utakmicu i o njoj se svakodnevno govori, svi događaji do sutra padaju drugi plan.

Prije nekoliko dana slavni engleski glazbenik Noel Gallagher, bivši vođa skupine Oasis, najvećeg britanskog benda posljednjih 20-ak godina, imao je koncert u Scarboroughu.

U jednom trenutku gledatelji su počeli pjevati navijačku pjesmu 'Three Lions' s poznatim stihom 'Football's Coming Home' (nogomet se vraća kući).

'Football is NOT coming home'- Noel Gallagher irritates fans at concert pic.twitter.com/nruExHBUNX — Oasis Mania (@OasisMania) 8. srpnja 2018.

Noel Gallagher ih je pokušao prekinuti, a njegov odgovor nije im se previše svidio:

- Stvarno to mislite. Mislim da to nije tako, a i Vi to znate.