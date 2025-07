Hajdukovo prvo veliko pojačanje stiže s prve ukrajinske linije fronta!

U Hajduku su aktivnije krenuli sa strukturiranjem momčadi za novu sezonu. Doduše, za sada samo dominiraju igrači iz rubrike 'otišli' Hajduk su tako jučer, nakon završetka posudbi, napustili napadači Stipe Biuk, Jan Mlakar i Nazarij Rusin. Niti jedan od ove trojice nije opravdao očekivanja. Biuk je u 20 utakmica postigao svega dva pogotka, a Slovenac Mlakar u drugom je mandatu na Poljudu više vremena proveo na terapijama i upisao svega šest nastupa, uz jedan pogodak. U zimskom prijelaznom roku došao je i Rusin, u statistici Ukrajinca ostat će zapisano 17 nastupa, bez postignutog pogotka.

Hajduk se također oprostio od Lovre Kalinića kojemu je 30. lipnja istekao ugovor. U bijelom dresu odigrao je 213 utakmica po čemu je na 38. mjestu, a osvojio je i tri kupa.

Kada govorimo o kompoziciji igre, jasno je, čak i iz iskustva prošle sezone, da Hajduk treba prava pojačanja u veznom redu. Goran Vučević bi danas i službeno trebao preuzeti funkciju sportskog direktora i slaganje momčadi za novu sezonu bit će njegova primarna preokupacija. Splićanima je na stolu ponuda za potencijalno pojačanje kada je riječ o veznim igračima. Vučević tako zadnjih dana razmatra da dovede Hrvoja Ilića iz ukrajinskog Kryvbasa. Ova 26-godišnji Brođanin u prošloj je sezoni bio među desetoricom najboljih igrača ukrajinske lige. Igranje u ratnim okolnostima, grada koji je praktično na prvoj liniji fronta, sigurno mu je bilo posebno životno iskustvo, a dolazak u Split puna afirmacija. Riječ je o igrači čija je lijeva noga dominantna, a ima potencijal igrati box-to-box u veznom redu. Poznavatelji ukrajinske lige sugeriraju da bi Ilić sigurno pojačao Hajdukov vezni red.

A u ponedjeljak su održani izbori za novi Nadzorni odbor kluba.

- Klub u tranzicijskom periodu funkcionira normalno i usklađeno među svim ključnim dionicima. Radi se intenzivno, ciljevi za ovaj prijelazni rok se znaju, a od sutra je u klubu službeno i Goran Vučević koji će upravljati cijelim sportskim segmentom kluba. Ukratko, njegova je prva, srednja i zadnja u tom dijelu priče. S obzirom na zakonske rokove novi NO stupa na dužnost u kolovozu, a do tada 'stari' NO će redovno obavljati svoje dužnosti, sve su to ozbiljni ljudi i vjerujem da tu neće biti problema. Dakle, nema nikakve drame ni kaosa, svi radimo što trebamo raditi, a oni koji se nadaju kaosu i neredu ostat će ipak samo na nadi - kazao je Ljubo Pavasović Visković.

Ne treba prizivati takvu vrstu emocije niti tražiti neprijatelje takve vrste. Kaos u jednom od najvećih hrvatskih klubova nikome normalnom nije opcija. Jer, moramo voditi brigu u interesu hrvatskog ligaškog proizvoda. Teško je ovih dana pronaći relevantnog sugovornika za razgovor o poljudskim aktualnostima. Oni stariji treneri su pragmatičniji i potpuno logično promišljaju da je za bilo kakvu ozbiljniju procjenu ipak prerano, dok se oni mlađi treneri u tom smislu još nisu profilirali.

No, bez obzira, Hajduk je u novoj sezoni oslabljen bez Ivana Rakitića, uz autoritet i kvalitetu Marka Livaje, jedina dvojica koja imaju iskustvo osvajanja trofeja. No, za razliku od Dinama koji tek treba stvoriti momčadsku priču s mnoštvom novih igrača, Hajduk tu vrstu zajedništva, uvjetno rečeno, već ima. Odnosno, Gonzalo Garcia neće morati rješavati probleme pred kojima će se vrlo skoro naći Mario Kovačević čiji je roster izmiješan kao nikada u povijesti maksimirskog kluba. Isto tako, u bližoj perspektivi, u Hajduku dosta očekuju od nekih svojih mlađih eksponata.

Nakon što su iz Dinama otišli Petar Sučić i Martin Baturina, Splićani u ovom trenutku imaju veći kapital kada je riječ o projektima s mladim igračima. Jedan od njih je svakako Dominik Prpić (21). Ovaj mladi stoper već je odavno u bilježnicama brojnih skauta i stalna tema menadžerskih krugova širom Europe. Prema zadnjim informacijama, za Prpića se zanima HSV, njemački klub koji je i lani pokušao dovesti ovog Hajdukova talenta. Također, među europskim klubovima koji se eksplicitno spominju su i španjolski Real Sociedad, odnosno, nizozemski Feyenoord. Naravno, taj popis klubova sigurno je i veći, no malo je onih koji mogu platiti odštetu od sedam milijuna eura, koliko za Prpića traži Hajduk. Kada se tome doda i eventualna plaća koja bi pripala Prpiću, iznos bi bio još i veći. No, s obzirom na financijske dubioze u kojima se splitski klub nalazi, prodaju najvrjednijih eksponata bit će, sasvim sigurno, teško izbjeći.