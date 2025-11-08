Hajdukovac objasnio zašto igraju dobro! Pa, teza ima logike...

Zvonimir Šarlija, Hajdukov stoper zadovoljan je bio nakon uvjerljivog izdanja svoje momčadi protiv Osijeka u 13. kolu Supersport HNL-a.

- Rani pogodak nam je olakšao put, ne može bolje nego otvoriti pogotkom. Ne mogu reći da smo baš dominirali, da je bilo lagano. Osijek je bio odličan, agresivan, rastrčan. Slična utakmica kao u Koprivnici, puna intenziteta. Nakon prvih 15 minuta smo se stabilizirali, uzeli inicijativu. Drugo poluvrijeme smo imali pet do deset minuta u ‘crvenom‘, ali smo poslije iskontrolirali njihove napade.

Koji je recept sigurne obrane bijelih?

- Znate što je recept? Da se Krovinović prvo poluvrijeme dva puta vrati, skine Jakupoviću s glave, a drugi put ukliže. Nije recept ni Šarlija, ni Mlačić, ni Hodak, ni Hrgović. To su i ovi momci naprijed.

Je li reprezentativna stanka dolazi u lošem trenutku?

- Možda je i bolje malo da guštamo na prvom mjestu, ali dignut će se neki igrači koji su bili dugo aut, Kara, Livi... Možda se vrati i neki ozlijeđeni.