Navijači Osijeka očitali lekciju igračima na Poljudu, poštedjeli samo jednog

Navijačko nezadovoljstvo već mjesecima tinja u Osijeku. Neuvjerljiva izvedba protiv Hajduka na Poljudu, momčad je Osijeka zacementirala na dnu prvenstvene ljestvice. Ponos Slavonije godinama nije bio u ovakvoj krizi, možda samo još davno, prije dolaska mađarskih investitora.

Navijači kluba mjesecima izražavaju svoje neslaganje s upravljačkom politikom kluba, traže odlazak uprave i neku novu energiju. Večeras su na Poljudu Slavonci opet bili šokirani, pozvali su na red momčad i očitali im bukvicu. Kriza u Osijeku sve je dublja, a kao jedini smjer trenutačno se vidi - niži rang. Scenarij je to koji nikako ne bi bio dobar za hrvatski nogomet. Željko Sopić najavljuje neku novu energiju i promjene u skoro vrijeme.

Jedini uvjet je, kako je Sopić kazao, da svi skupa objektivno sagledaju problem, od igrača, trenera, do klupske uprave.

- Kada sam došao u Osijek znao sam koliko me posla čeka. Nije to baš jednostavno. Imamo jako mladu momčad. Svi se moramo zamisliti, od mene, igrača, uprave. Zadnji smo na ljestvici. Moramo pogledati istini u oči. Samo radom se može krenuti prema gore.

Sada da ja pričam o želji i volji nema smisla kada si zadnji - kazao je Sopić i dodao:

- Borba za Europu? Ovo su priče koje slušam kod sebe u klubu. Kakva Europa, mi smo zadnji. Nogomet se igra za pogotke, hrabrost nije dovoljna. Potpuno sam siguran da ćemo promijeniti priču. Mislim da se glavni protagonisti moraju zapitati je li dovoljno istrčati i dati sve od sebe...