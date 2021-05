Hajdukov plasman u Europu doista bi bio svjetsko čudo, a spasio bi Tramezzanija...

Teško je reći tko bi od tri kluba koja se bore za dva europska mjesta u Konferencijskoj ligi, Gorice (59 bodova), Rijeke (58) ili Hajduka (57), u slučaju današnjeg neuspjeha (rasplet počinje od 17 sati) bio veći i utučeniji gubitnik.

Krenimo redom, od Gorice. Zašto bi njezin današnji eventualni europski brodolom bio katastrofa? Dakle, Gorica je u zimskoj stanci bila prisiljena angažirati novoga trenera, jer je Litavac Dambrauskas dobio posao u bugarskom Ludogorecu (s kojim je prvak), pa je odabir uprave bio Siniša Oreščanin. U čijem životopisu među ostalim stoji da je s Hajdukom iz Europe bio ispao porazom od Maltežana.

U trenutku kada je Oreščanin preuzeo Goricu (17. kolo), ona je imala samo bod više od Rijeke (31-30) i osam više od Hajduka (31-23). Do 23. kola ta je prednost narasla na plus 11 u odnosu na Rijeku (46-35) i plus 15 u odnosu na Hajduk (46-31). U 25. kolu Gorica je već počela hladiti pjenušac: imala je čak 12 bodova više od Rijeke (48-36) i 13 više od Hajduka (48-35).

Idemo dalje: iako je Gorica lagano počela posustajati, a suparnici se dizati, njezina je prednost u 33. kolu, dakle, nadomak cilja, i dalje bila solidna: plus sedam u odnosu na Rijeku (59-52) i osam više od Hajduka (59-51).

Riječani favoriti na kladionici

Kao što znamo, Goricu je Dinamo u međuvremenu izbacio iz Kupa, a plasman u Europu potom je šokantno kompromitiran i ovisit će o raspletu posljednjega kola. Dobra vijest za Goricu je da i dalje sudbinu drži u svojim rukama i da je uvjerljivo bolja od Rijeke u međusobnim ogledima (7-2 u pobjedama). Gorica je u posljednjih pet kola osvojila devet bodova ili 60 posto, Rijeka samo sedam (46 posto), a opet kladionica Rijeku u današnjoj utakmici smatra favoritom: koeficijent na njezinu pobjedu je 2,00, a na Goričinu čak 3,70.

A zašto bi, u slučaju neuspjeha protiv Gorice, teški gubitnik bila Rijeka? Najprije zato jer otkad postoji liga s 10 klubova, dakle od sezone 2013./2014., nikada nije bila plasirana ispod trećega mjesta. Pod dva: zato što još od 2012. nije propustila izlazak u Europu, dapače, u njoj je čak četiri puta nastupila u grupnoj fazi Europske lige.

Rijekin eventualni neuspjeh izazvao bi i nezadovoljstvo navijača nesklonih Miškovićevu savezništvu s Dinamom (Menalo, Kulenović, Nevistić, Štefulj), jer što je ono, ako ne ode u Europu, Rijeci u rezultatskom smislu dobroga donijelo?

Također, Rijeka je već napravila i korak natrag u Kupu, u kojemu je u prošloj sezoni bila pobjednik, a u ovoj ispala u polufinalu. U slučaju da Rijeka ne izbori Europu, s pravom bi se postavilo pitanje i smislenosti smjene trenera, odnosno dovođenja Gorana Tomića. Naime, bivši Rijekin trener Simon Rožman u međuvremenu je preporodio Maribor i danas bi mogao postati prvak Slovenije.

I na kraju, Hajduk, čija je europska misija bila davno kompromitirana, a onda je naglo zaživjela zahvaljujući najviše slabostima suparnika. I Hajduk uoči raspleta najbolje stoji. Naime, Hajduk bi danas bio gubitnik samo u slučaju da ne pobijedi davljenika Lokomotivu, te u svjetlu činjenice da je posljednji put plasman u Europu prokockao sad već davne 2006. godine. To bi zaista odjeknulo.

Međutim, nakon svega što se s Hajdukom događalo ove sezone, njegov plasman u Europu doista bi bio svjetsko čudo.

Podsjećamo, Hajduk je u ovoj sezoni imao čak četvoricu trenera, Igora Tudora, Harija Vukasa, Boru Primorca i Paola Tramezzanija, što su šokovi uz koje bi trpjela i mnogo jača momčad. Hajduk je uz to promijenio i predsjednika, a u hodu se riješio i najboljega igrača Caktaša.

Talijanski trener u proljetnom je dijelu prvenstva uspio stabilizirati momčad i promovirati neke nove junake, poput briljantnoga Livaje i lepršavoga Biuka, čak i ostvariti solidnu statistiku (63,5 posto bodova osvojenih u prvenstvu), ali sveukupan dojam Hajdukovih izvedbi bio je bljedunjav, neuvjerljiv, nimalo impresivan. I u tom smislu Europa bi bila nezamisliva blagodat za Tramezzanija. Ona bi Talijanu vjerojatno donijela i ostanak na klupi bijelih.

Računica je jasna

Uoči posljednjega kola Hrvatske lige, u bitci za još dva europska mjesta, računica je kristalno jasna. Hajduk u Europu vodi pobjeda nad Lokomotivom (koeficijent 1,45; na Lokomotivu 6,80). Bude li neodlučeno u ogledu Rijeke i Gorice (a u njihovih 11 međusobnih ogleda samo je dva puta bilo neodlučeno), Gorica bi na kraju bila treća, a Hajduk četvrti. Rijeku u Europu vodi samo pobjeda nad Goricom, ali i eventualni remi Hajduka i Lokomotive.

Plasman u Konferencijsku ligu već je osigurao Osijek, koji će četvrti put imati najboljeg strijelca lige, Miereza (22 gola), što će mađarskim vlasnicima biti slaba utjeha za sezonu bez trofeja. U Hrvatskoj ligi dva puta je kao kralj strijelaca bio okrunjen Robert Špehar (1995. i 2004.), a u jugoligi Davor Šuker (1989.).