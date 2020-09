Guardioli istječe ugovor sa Cityjem, otkrio što planira. Lamparda brine Kepa

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola izjavio je da želi ostati u klubu, ali smatra da mora zaraditi produženje ugovora, objavili su britanski mediji.

"Želio bih ostati duže vrijeme u Manchester Cityju jer volim raditi o ovom okruženju. No, moram to zavrijediti rezultatima. Nitko iz klupskog vodstva nije mi rekao moraš napraviti ovo ili ono, ali City je u posljednjih deset godina postavio visoke standarde koje treba ispuniti. Ako to nisam u stanju, onda vjerojatno ne zaslužujem ostati na trenerskoj klupi", kazao je Guardiola, koji je u Manchester City stigao 2016. i sa klubom je dva puta osvojio Premier ligu, ali nikako da dođe do naslova u Ligi prvaka, što je najveća želja vlasnika, ali i njega.

Guardioli ugovor sa Manchester Cityjem ističe u ljeto sljedeće godine, a klupsko vodstvo želi nastaviti suradnju bez obzira na rezultate u novoj sezoni.

A nakon još jednog kiksa vratara Kepe Arrizabalage (25), trener Chelseaja Frank Lampard izjavio da mora poraditi na Kepinom samopouzdanju, objavili su britanski mediji.

"Nitko ne radi greške svojom voljom, one se događaju jer takva je priroda nogometa. Svim igračima treba podrška trenera i ja im uvijek stojim na raspolaganju. Kepa mora imati podršku, moju i ostalih u klubu, moramo mu dignuti samopouzdanje", kazao je Lampard nakon nedjeljnog poraza od Liverpoola 0-2 u derbiju drugog kola Premier lige.

Chelsea je drugo poluvrijeme imao igrača manje, jer je u završnici prvog dijela isključen stoper Andreas Christensen. Oba gola za "Redse" zabio je Sadio Mane (50, 54), a drugi je pao nakon katastrofalne reakcije vratara Kepe Arrizabalage, koji je prije dvije godine stigao iz Athletic Bilbaoa za 80 milijuna eura, što je najveća odšteta u povijesti nogometa koja je isplaćena za jednog golmana.

I dok trener Frank Lampard govori o tome da treba podići samopouzdanje Kepe Arrizabalage, vodstvo kluba radi na dovođenju golmana Rennesa Senegalca Édouarda Mendyja (28).