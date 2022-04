"Govore da imaju sponzora od osam milijuna eura, pa kako je problem platiti 100 tisuća eura?"

Situacija u i oko Cibone prilično je nejasna, ali i zabrinjavajuća, ponajprije zbog 35 milijuna kuna duga. Aktualno vodstvo kluba požalilo se da im Grad, odnosno Ustanova za upravljanje sportskim objektima, šalje nespecificirane fakture i da ih, praktički, tjera iz dosadašnjih klupskih prostorija. S druge strane, gradonačelnik Tomašević kao da nema jasnu ideju što činiti s Cibonom, gurnuti je s ruba dužničke litice u provaliju ili joj pokušati pomoći.

A sve to, sa strane, promatraju mnogi zagrebački ljubitelji sporta pa tako i klupska legenda Aleksandar Petrović (63), koji kao bivši igrač trener i dopredsjednik kluba ima svako pravo govoriti o onome što vidi i čuje.

– Moj je dojam da je tu puno stvari u sivoj zoni pa tako i to da oni govore da imaju sponzora od sedam-osam milijuna eura, a problem im je platiti 100 tisuća eura. Osim toga, prebacivanje krivnje na Grad za mogući sutrašnji stečaj, a oni ga u Ciboni i sami spominju, govori mi da je dosta toga upitno.

Je li u današnje vrijeme uopće realno da će netko u tako kratkom roku iskeširati 35 milijuna kuna da bi Cibona za sljedeću sezonu imala čist financijski start?

– Ako se zna da danas u košarkaškoj Europi nijedan od 18 euroligaša nije profitabilan, ne zarađuje više nego što troši, onda mi nije logično da će u takav posao ući neki od investicijskih fondova za koje je poznato da ulaze isključivo tamo gdje je zarada. Postoji jasna razlika između vlasnika i investitora.

Treba li Grad pomagati u spašavanju Cibone, barem na način da je potencijalnim investitorima učini privlačnijom, a jedan takav potez zacijelo bi bilo davanje Ciboni dvorane u koncesiju?

– Po meni je osnovni problem što u startu nisu papirnato pokrivene određene stvari i što postoji dug kluba prema gradu. To bi bila nulta točka od koje bi se onda moglo krenuti. Kada dolaziš na nečije mjesto, preuzimaš i prava i obveze.

Je li zagonetno to zašto odgovorni u klubu nisu prijavili odgovorne prethodnike ako već imaju, interno, toliko prigovora na zakonitost njihova djelovanja?

– Neću odgovoriti na to pitanje da ne ispadne da ja prvi govorim nešto što svi vide, a nitko o tome ne zbori.

Trebaju li čelni ljudi Cibone biti transparentniji oko tih, za sada, samozatajnih investitora?

– Koliko znam, klub sada djeluje jedino preko pozajmica koje će jednog dana također biti novi dug i ja se mogu samo nadati da je točno što nam čelni ljudi govore i da im možemo vjerovati na riječ. I da je dug doista 35 milijuna kuna, a ne više.

Prošle je godine i Aco bio zainteresiran da se vrati u klub, no i on je, zajedno sa svojom grupacijom, tajio ime potencijalnog sponzora.

– Mi smo to krili prema konkurentskoj strani, ali ne i prema Gradu Zagrebu koji je vidio naše pismo namjere i koji je znao o kome i kojem novcu se radi.

S obzirom na to da su i oni sami govorili o mogućnosti odlaska, ako ne prođe njihova ideja, bi li u tom slučaju Acina grupacija, u kojoj je i odvjetnik Saša Pavličić Bekić, bila spremna preuzeti klub?

– Onog trenutka kada mi nismo ušli, devetorica ljudi iz te platforme krenuli su svojim putem. Osam mjeseci otišlo je u vjetar i ne znam bi li to sada bilo realno. No, možda se obnove razgovori. U svakom slučaju, tadašnji predsjednik kluba Bušić odigrao je nekorektno i čak je otkazao dogovoreni razgovor s nama. S obzirom na to da je stara Skupština birala novu, on se odlučio za nove ljude i u tom smislu snosi veću odgovornost nego ljudi koji su sada na čelu kluba.

A njih dvojica razgovarali su i o mogućem izlasku Cibone iz ABA lige što Aco ne smatra dobrom idejom.

– Igrati tri natjecanja tijekom sezone praktički je nemoguće i vodeći hrvatski klubovi trebali bi zajednički istupiti prema HKS-u. Ako želimo da nam klubovi igraju Fibina natjecanja, onda se treba vratiti na onaj sustav u kojem su se regionalni ligaši uključivali u natjecanje u Ligi za prvaka.

Kako bi se Cibonino neigranje ABA lige odrazilo na njenu privlačnost?

– Pitanje je kako bi menadžeri reagirali da Cibona kaže da neće igrati ABA ligu. Primjerice, bi li Mišku Ražnatoviću bilo dovoljno da mu igrači poput Gnjidića i Brankovića igraju samo domaće prvenstvo ili bi ih proslijedio nekamo drugamo. Osim toga, Cibona tada ne bi bila zanimljiva bilo kojem kvalitetnom igraču jer Amerikancima i drugih strancima ABA liga je važan faktor.

Bi li Cibonu trebalo preoblikovati ili čak i privatizirati?

– Svakako. Split to može jer on je sportsko dioničko društvo, a Cibona je udruga pa zasad može tražiti samo sponzore.