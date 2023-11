Giriček žestoko uzvratio na priču da su ga zlostavljali u SAD-u, ovo je poruka koju je poslao NBA zvijezdi

Bivši NBA igrači nekad doista znaju pretjerati, kako u trošenju novca tako i u izmišljaju priča da bi, valjda, bili što zabavniji sugovornici u kojekakvim televizijskim gostovanjima odnosno podcastima. A baš jednu takvu priču lansirao je Jason Williams, negdašnji igrač nekolicine NBA klubova (Sacramento, Memphis, Miami, Orlando) koji je plijenio svojim dodavačkim artizmom.

Umirovljeni košarkaš kojeg su zvali "White Chocolate" u jednom je podcastu ispričao priču o Gordanu Giričeku. A ispričao ju je tako da je u nju i teško povjerovati jer govori o navodom nasilju suigrača nad negdašnjim hrvatskim reprezentativcem koje bi kao takvo bilo i utuživo.

- Gordan Giriček igrao je sa mnom u Memphisu Grizzliesima. S obzirom da je prije dolaska u NBA ligu već igrao profesionalnu košarku on se nije smatrao novakom no Ike Austin i Grant Long su mu govorili da im sutra ujutro donese krafne. Kako sutradan nije bilo krafni veterani su ga odlučili kazniti i to tako da su mu svezali ruke i noge i golog ga ubacili u kontejner. Napunili su kontejner ledom i vodom i zatim ga odgurali na centar terena, na logo grizlija, i tako ga ostavili tri sata.

Dakle, već na prvu ova priča djeluje kao prilično namazana jer istina je da u NBA ligi maltertiraju novake ali ipak ne do ove mjere. Zbog toga je Giriček i poslao Jaysonu Williamsu poruku sljedećeg sadržaja:

- Ne znam zašto si izvrnuo priču i stavio me u situaciju u kojoj se igraš s mojim karakterom kao s nekim tko bi takvo što dopustio da mu se dogodi. Nitko me nije strpao u kontejner i prije no što ta tvoja priča eskalira prestani širiti laži jer ću morati poduzeti pravne akcije kako bi prestao sramotiti moje ime. Budi korektan i koristi čiste činjenice prije no što pričaš o nekome. Ne ljutim se puno na tebe no što je previše, previše je. Inače, sjajno mi je bilo igrati s tobom i sretno ti bilo.

Takvu poruku, s dodatkom, poslao je Gira i voditelju podcasta "Flagrant" u kojoj ističe da spomenuta dvojica igrača (Austin, Long) uopće nisu bili u sastavu Memphisa za sezonu 2002./2003.

- Možda su oni nešto takvo i učinili nekome ali zasigurno ne meni. Što se mene tiče ja mogu i na detektor laži da se provjeri tko govori istinu i da dokažem da nitko mene golog nije skinuo niti držao tri sata u kontejneru s hladnom vodom.

A tko su ti koji su takvo što pokušali ali, po Girinu kazivanju, nisu uspjeli?

- Bili su to Lorenzen Wright i Tony Massenburg. A sve je započelo s Williamsovim prijedlogom da ja sa 26 godina, kao najstariji novak, određujem koji će od nas petorice novaka koji dan donositi krafne. Ja sam rekao da ne bih ništa određivao nego da ćemo nositi svi podjednako i to su spomenuta dvojica veterana čula naredivši da donosim krafne u svlačionicu svaki dan.

U toj nemiloj situaciji, koja za NBA novake i nije neka novost, Giriček je nazvao svog agenta.

- Pitao sam ga što da činim i on mi je rekao da sutradan donesem krafne što sam i učinio. No, kada su rekli da to moram učiniti i naredni dan ja sam odšutio. Ponovo sam nazvao agenta i rekao da to više neću činiti na što me on podržao rekavši da će zvati upravu kluba.

A agent, vjerojatno, sa svojim pozivom zakasnio jer su Wright i Massenburg svom hrvatskom suigraču postavili stupicu.

- Kako sam nakon treninga ostao šutirati do mene je u dvorani došao netko iz kluba da mi kaže da me treba fizioterapeut. No, kada sam ja došao u njegovu sobu on mi reče da me on uopće nije tražio. U tom času mi Wright prilazi s leđa i stavlja mi bandažu oko vrata na što se ja okrenem i gurnem ga u prsa i nabijem nogom. No, u tom času se na mene, poput igrača američkog nogometa, baca Massenburg te obojica padamo na pod a ja padam glavom samo 10 centimetara od sobnog bicikla. Wright mi je pokušao vezati noge ali nije uspio pa je netko htio baciti kantu vode na mene no ja sam nogama pogodio kantu i voda se razlila. Na koncu su došli ljudi iz kluba i smirili stvar te su izbacili Massenburga ali su Wrighta zadržali jer su ga trebali i zbog pozicije ali i zbog toga da je svoje studentske dane proveo u Memphisu.

Priča je ovo i o naličju NBA lige i odnosu prema novacima pa tako i Europljanima.

- Ma to se u momčadi koja ima pravog vođu ne može dogoditi. Pravi igrački lider takve stvari ne dozvoljava. Jedno je nositi stvari, donositi krafne na trening ili pjevati pred publikom kod predstavljanja momčadi za novu sezonu a drugo je tražiti da im donosiš dezodoranse, parfeme i slično. Odrasli smo ljudi i za sve postoji granica.

I baš na dan takvog stresa, Giriček je u svojoj prvoj natjecateljskoj utakmici, igranoj protiv Dallasa, na NBA parketima zabio 29 koševa što će u njegovoj šestogodišnjoj NBA karijeri biti treći najveći učinak (31 je zabio Clippersima a 33 Utahu za koji će kasnije i igrati).

- Ja sam uvijek igrao najbolje kada sam imao neki inat, uvijek mi je bilo draže igrati u gostima nego doma, da igrom napakostim onima koji me pljuju.

Svojedobno je zbog Tracyja McGradyja, tada velike NBA zvijezde, zatražio da bude razmijenjen iz Orlanda iz kojeg je prešao u Utah Jazz.

- Optužio me Tracy da mu nisam u jednoj akciji dodao loptu a taj dan je igrao loše. No, u tom napadu niti ja nisam šutnuo tu loptu nego sam dodao centru Howardu. Kada smo krenuli ka klupi, na minutu odmora, rekao mi je nešto u stilu da bi mi mogao isprašiti dupe na što sam mu ja rekao da zašuti. A samo taj dio je trener čuo pa sam dobio jezikovu juhu.

Ponekad smo dojma da glavni igrači NBA momčadi, oni koji su kao takvi i marketinški instalirani, na terenu imaju sve moguće ovlasti.

- Možda ali ne u svim momčadima. Treneri poput Phila Jacksona, Gregga Popovicha, Jerryja Sloana takve stvari nisu dozvoljavali i to su treneri iza kojih je klub čvrsto stajao. Jedan Gregg Popovich neće uzeti McGradyja za nositelja igre već će uzeti Duncana koji je dobričina i koji neće zloporabiti ovlasti superstara. Ti treneri znaju da je važno imati lidera koji neće ugnjetavati suigrače nego ih činiti boljima. Razlika je između šefa i pravog vođe. A takav igrač u našoj reprezentaciji je Dario Šarić, on je ljepilo.