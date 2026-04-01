Komentari
Poslušaj
BOSNA I HERCEGOVINA NEĆE SPAVATI

VIDEO Sarajevo gori! Reprezentacija BiH stigla pred masu na ulicama

01.04.2026.
u 01:41

Bosna i Hercegovina je na Svjetskom prvenstvu! Nakon dramatične pobjede protiv Italije, ulice Sarajeva i drugih bh. gradova preplavile su deseci tisuća navijača, a vrhunac slavlja je ispred Vječne vatre

Trenutak kada je Esmir Bajraktarević pogodio mrežu s bijele točke, a Italija pala na koljena, Bosna i Hercegovina je eksplodirala. Suze radosnice i pjesma s tribina Bilinog polja u Zenici prelili su se na ulice svih gradova, pokrenuvši slavlje kakvo se ne pamti. U noći koja će ostati upisana u anale, Zmajevi su nakon drame jedanaesteraca (4:1) srušili nogometnog diva i drugi put u povijesti osigurali plasman na Svjetsko prvenstvo.

Nedugo nakon posljednjeg zvižduka, Sarajevo je ušlo u svojevrsno opsadno stanje. Glavni grad je doslovno gorio od emocija, a nepregledne kolone automobila okićenih zastavama blokirale su glavne prometnice. Zvukovi sirena, navijačkih pjesama i pirotehnike odjekivali su gradom dok su se rijeke ljudi slijevale prema centru, dišući kao jedno u slavljeničkom zanosu.

Srce proslave, kao i prije više od deset godina, postao je trg ispred Vječne vatre. Prostor u Titovoj ulici bio je ispunjen nedugo nakon utakmice, a deseci tisuća navijača i dalje su pristizali iz svih dijelova države. Gradska uprava Sarajeva potvrdila je da će herojima nacije biti organiziran spektakularan doček, evocirajući uspomene na 2013. kada je više od 50.000 ljudi slavilo prvi plasman.

Dok je narod na ulicama slavio, heroji nacije, predvođeni izbornikom Sergejom Barbarezom, krenuli su na put iz Zenice. Njihov dolazak pred Vječnu vatru očekuje se oko tri sata iza ponoći, a put se odužio jer su igrači solidarno čekali kapetana Edina Džeku da obavi pregled.

Za stotine tisuća građana koji su preplavili centar Sarajeva, večeras nema spavanja. Čeka se zora uz pjesmu i baklje, u noći kada je cijela Bosna i Hercegovina ujedinjena u sreći i ponosu, sanjajući ljeto koje će, sada je sigurno, biti za pamćenje.
Avatar mustafa1
mustafa1
03:09 01.04.2026.

Ovi jadni muhamedovi sljedbenici ce se samopoubijat od srece, nadam se da ce biti svjetski prvaci pa ko ostane ostane.

