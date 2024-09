Gattuso najavio derbi: 'Moramo biti veliki Hajduk, Dinamo je navikao na ovakve utakmice'

ŠTO SE TO DOGAĐA?

U Hajduku ne prestaju s bizarnostima: Isključili komentare na sve Facebook objave u rujnu!?

Nikola Kalinić neke je stvari razotkrio do srži, predsjednik Bilić navečer je to htio malo popeglati, ublažiti, no po većini navijača u tome baš i nije bio uvjerljiv