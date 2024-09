Jakirović u najavi derbija bocnuo Hajduk: 'Nama nije bilo ni slično kao sada njima'

Press-konferenciju u svjetlu najave prvog velikog derbija ove sezone koji će se u petak u 20 sati odigrati na Maksimiru između Dinama i Hajduka održao je trener plavih, Sergej Jakirović. Strateg prvaka Hrvatske u uvodu je naglasio da neće ništa forsirati s Josipom Mišićem, stožernim veznim igračem.

- Pušem na hladno kad se sjetim situacije s Petkovićem, koji je želio igrati derbi pa se na kraju ozlijedio. Da je peti mjesec, onda nek se raspadne, kako se kaže. Ali sad nećemo riskirati. Hajduk? Mogu nas iznenaditi u smislu određenih pozicija, ali znamo tko može igrati. Što se načina igre tiče, nema tu iznenađenja.

Prokomentirao je Jakirović i sve ono što se zadnjih dana događa na Poljudu.

- To su njihovi problemi, ja sam fokusiran na nas. Nije ista situacija kakva je bila kod nas prošle sezone jer smo mi imali uvijek podršku i mir. Nije bilo ni blizu u Dinamu kao što je sad u Hajduku. Gattusu nije lako, morao se prilagoditi na državu u kojoj živi i na očekivanja koja postoje. Tu je i Rakitić, kojemu sigurno treba vremena da dosegne maksimalnu spremu, tu je Livaja, dokazana vrijednost i puno njih. Uvijek respekt i vjerujem da ćemo pokazati da smo bolja momčad - kazao je trener Dinama.

Slaže li se s time da je Dinamo veliki favorit u derbiju?

- To više vi mediji potencirate da smo mi favoriti. Mi znamo da nas čeka zahtjevna utakmica jer nikad to nije lagana utakmica gdje god se igralo. Svih ovih dana sam zahtijevao da je maksimalni fokus na toj utakmici jer je prva sljedeća. Ja utakmice ne preskačem i napravit ću sve da budemo maksimalno koncentrirani. Ako netko preskače utakmice i poleti, to je više problem za njega. Prava utakmica u kojoj je svejedno tko je u kakvoj formi i koji je na ljestvici. Zna se što ta utakmica nosi. Veliki je respekt kod obje ekipe. Koristili smo juniore da bismo mogli trenirati u reprezentativnoj pauzi, ali više smo se regenerirali i oporavljali od nekih ozljeda. Reprezentativci nisu ispali iz ritma i, što je najvažnije, vratili su se zdravi. Napravili smo tri dobra treninga, danas čekamo Hoxhu, koji se još nije vratio i danas ćemo se odlučiti za sastav - rekao je Jakirović.