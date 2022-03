Fritz zaustavio Nadalovu seriju za najveći naslov u karijeri

Američki tenisač Taylor Fritz šokirao je Rafaela Nadala u finalu ATP turnira Masters 1000 serije u Indian Wellsu, zaustavio njegov pobjednički niz od 20 mečeva u 2022. i slavljem 6-3, 7-6 (5) stigao do drugog, ujedno i najvećeg trofeja u karijeri te postao prvim američkim pobjednikom BNP Paribas Opena od trijumfa Andrea Agassija 2001.

Fritzu je to bilo šesto i daleko najveće finale u karijeri, a Nadal je igrao za svoj četvrti trofej u Indian Wellsu, 92. ATP naslov i 37. na turnirima Masters 1000 serije čime bi izjednačio rekord Novaka Đokovića.

Amerikanac je daleko bolje počeo meč i poveo sa 5-1, prije nego što je Nadal vratio jedan od dva 'breaka' zaostatka i došao do 5-3, ali je tada po treći put u setu izgubio servis, a time i prvi set.

Španjolac je nakon toga potražio pomoć fizioterapeuta izvan terena i po povratku zaigrao bolje te prvi došao do 'breaka' u drugom setu (2-1), ali je prednost izgubio već u sljedećem gemu. Fritz je na servis Nadala do prve meč-lopte došao u desetom gemu, ali se Španjolac izvukao te u sljedećem gemu došao do 15-40. Fritz je odlično reagirao i s četiri uzastopna poena poveo sa 6-5.

Foto: reuters

Odluka o tome hoće li Nadal izboriti treći set ili će 24-godišnji Fritz napraviti veliko iznenađenje, ostavljena je za 'tie-break'. Fritz je poveo sa 3-1, da bi Nadal odgovorio osvajanjem sljedeća četiri poena. Kod 4-4 je Španjolac došao do 'mini-breaka'. I kad je mirisalo da će se veliki 35-godišnji borac još jednom vratiti i izboriti treći set, dogodilo se upravo suprotno.

Amerikanac je bez respekta odiigrao sljedeća dva poena i 20 minuta nakon što je propustio prvu meč-loptu, stigao do druge, ali uz svoj početni udarac. Fritz se nije preplašio, zgrabio je priliku i forhendom koji Nadal nije uspio vratiti ostvario najveću pobjedu u karijeri. Tako je Nadalu nanio prvi poraz u 2022. te postao prvi tenisač koji je Španjolca pobijedio u finalu još od Australian Opena 2019., kad je Nadal izgubio meč za naslov od Novaka Đokovića, a potom nanizao 11 pobjeda u mečevima za trofej.

Naslov pobjednika Indian Wellsa Fritzu je donio 1000 bodova, novčanu nagradu od 1.242.025 američkih dolara i napredak od sedam mjesta na pojedinačnoj ATP ljestvici, do 13. pozicije, što mu je najbolji renking u karijeri. Nadal je ulaskom u finale preskočio Alexandera Zvereva i od ponedjeljka će biti na trećem mjestu, iza Novaka Đokovića, koji se vraća na čelno mjesto, te Rusa Danila Medvjedeva.

ATP Indian Wells - finale

Taylor Fritz (SAD/20) - Rafael Nadal (ŠPA/4) 6-3, 7-6 (5)