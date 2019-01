Francuski stoper nije znao protiv koga igra u finalu: Miješam te dvije zemlje

Hrvatska nogometna reprezentacija lani je polučila veliki uspjeh na SP-u u Rusiji. Vatreni su u finalu izgubili od Francuske (2:4), a njihov dvoboj gledalo je 1,12 milijardi ljudi ili svaki sedmi stanovnik Zemlje.

Finalu je nazočila i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović koja je nakon utakmica pozdravila igrače obje reprezentacije. Francuski stoper Adil Rami otkrio je razgovor s našom predsjednicom.

Rami : "Après la finale, la présidente de la Croatie me regarde et me dit 'belle moustache'. Et moi, je lui réponds 'j'adore Mykonos'. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours confondu la Grèce et la Croatie." #2emeEtoile pic.twitter.com/DvtjtSmYQx