Filip Hrgović na vaganju čak 15 kilograma lakši od protivnika

Okršaj između Oleksandra Usyka i Anthonyja Joshue predvodi subotnji boksački spektakl koji će se održati u Džedi.

Ukrajinac u tom meču brani WBA (Super), IBF, WBO i IBO pojas prvaka teške kategorije, koje je lani u rujnu osvoji protiv britanskog borca, piše Croring.

A najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović u sunaslovnoj borbi boksa protiv Kineza Zhileija Zhanga u eliminator meču za naslov IBF-ova prvaka.

Uoči velike priredbe u Saudijskoj Arabiji održano je vaganje.

Joshua je za dva kilograma teži nego u prvom meču protiv Usyka. Uoči revanša ima čak deset kilograma više od svog protivnika.

Britanac je na vaganje stigao sa 110,9, dok ukrajinski boksač ima 100,5 kilograma.

Naš Filip se na vaganju pojavio sa 110,2 kilograma, dok njegov protivnik ima 15 kilograma više. Kinezu Zhangu vaga je pokazala 125,7 kilograma.

Callum Smith (79,25) i Mathieu Bauderlique (79,15) zadovoljili su granicu poluteške kategorije.

Rezultati vaganja, glavni program:

Oleksandr Usyk (100,5 kg) vs. Anthony Joshua (110,9 kg), za WBA, WBO, IBF i IBO pojas prvaka

Filip Hrgović (110,2) vs. Zhilei Zhang (125,7), eliminator meč za IBF-ova prvaka teške kategorije

Callum Smith (79,25) vs. Mathieu Bauderlique (79,15), eliminator meč za WBC-ova prvaka poluteške kategorije

Badou Jack (90,3) vs. Richard Rivera (88,4)

Ziyad Almaayouf (63,2) vs. Jose Alatorre (62,1)

Ramla Ali (55,65) vs. Crystal Garcia Nova (55,75)

Uvodni program:

Andrew Tabiti (98,3) vs. James Wilson (108,2)

Ben Whittaker (78,8) vs. Petar Nosic (79,5)

Daniel Lapin (78,5) vs. Jozef Jurko (79,9)

Bader Samreen (61,8) vs. Fuad Tarverdi (61,6)

Rashed Belhasa (67,35) vs. Traycho Georgiev (66,65)