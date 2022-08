Hrgović se uoči meča karijere družio s legendom! Pohvalio se fotografijom

Filipa Hrgovića ovog vikenda u Džedi čeka borba karijeri protiv Kineza Zhileija Zhanga, a pobjednik tog dvoboja bit će IBF-ov obvezni izazivač za titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

A koga će morati izazvati Hrgović u slučaju pobjede saznat će neposredno nakon svojeg nastupa jer će u središnjoj borbi večeri Ukrajinac Oleksandr Usik braniti naslov protiv Britanca Anthonyja Joshue.

Hrgović je u Saudijsku Arabiju otputovao prije nekoliko dana gdje odrađuje zadnje pripreme uoči meča karijere. Na svom službenom Instagram profilu se pohvalio da se družio s legendarnim Evanderom Holyfieldom (59) tijekom priprema.

Uoči meča Filip ne ramišlja o sebi kao favoritu.

- Ne razmišljam u tim gabaritima. Što znači biti favorit u boksu? To je za one koji će to gledati, no to meni koji se borim baš ništa ne znači.

Za razliku od Hrgovića koji je na poprište borbe došao u ponedjeljak, nakon 22 sata puta iz Houstona, kineski teškaš doputovao je u Džedu tri dana ranije te je kazao:

- Imao sam najbolje pripreme dosad. A došao sam ranije da bih se što bolje prilagodio na vremensku razliku.

Za razliku od niza bolje rangiranih teškaša, Zhang je kao 13. spremno prihvatio borbu s trećerangiranim Hrgovićem.

- Ne razumijem zašto su drugi borci odbili tu borbu. Ja želim biti najbolji, a da bih to postao moram i pobijediti najbolje - rekao je.

Čini se kako hrvatski gledatelji neće moći uživo pratiti borbu najboljeg našeg boksača. Iako su dosad Filipove borbe bile u programu RTL-a, ovoga puta se zakomplicirala stvar s TV pravima i još je neizvjesno hoće li RTL to uspjeti riješiti.